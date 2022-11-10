Зонд InSight прислал новую фотографию с Марса, но она, вероятно, станет последней

Пора прощаться с еще одним марсианским исследователем. Аппарат InSight перестает работать из-за досадной особенности конструкции. Он отправил на Землю новую фотографию, которая может стать последней в его "карьере".

Новый снимок не сильно отличается от любого другого, которое он ранее передавал ученым за последние четыре года. В центре находится сейсмометр, который занимается сбором данных о марсотрясении и внутреннем строении Марса. Эти данные использовались в десятках научных статей.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Последнее фото

В ближайшем будущем или, возможно, уже и сейчас, аппарат не сможет пополнять запасы энергии – марсианская пыль покрывает источник питания InSight. Его солнечные панели способны давать все меньше и меньше энергии. InSight находится в зоне затишья, вокруг почти нет марсианских пылевых вихрей, которые могли бы сдуть песок.

Аппарат не обладает никакими средствами для самостоятельной очистки. Команда зонда еще в самом начале разработки проекта не стала добавлять соответствующие элементы в конструкцию. Помочь удалить пыль из солнечных батарей могут разные методы. Сжатый воздух и щетки стеклоочистителей наиболее распространены, но любая подобная система увеличивает вес и, как следствие, стоимость. Расходы на запуск по-прежнему составляют значительную часть бюджета.



Аппарат InSight / Фото NASA / JPL-Caltech

Кроме того, ученые не рассчитывали на длительную миссию. Планировалось, что она продлится всего один земной год. В итоге продолжалась четыре года, а InSight зарекомендовал себя как один из самых продуктивных марсианских зондов.

Ученые сообщили о проблемах с питанием Insight еще в мае.