Новий знімок не сильно відрізняється від будь-якого іншого, які він раніше передавав ученим протягом останніх чотирьох років. У центрі знаходиться сейсмометр, який займається збором даних про марсотрясіння і внутрішню будову Марса. Ці дані використовувалися в десятках наукових статей.

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У найближчому майбутньому чи, можливо, вже й зараз, апарат не зможе поповнювати запаси енергії – марсіанський пил покриває джерело живлення InSight. Його сонячні панелі здатні давати все менше і менше енергії. InSight перебуває в зоні затишшя, навколо майже немає марсіанських пилових вихорів, які б могли здути пісок.

Апарат не володіє жодними засобами для самостійного очищення. Команда зонда ще на самому початку розробки проєкту не стала додавати відповідні елементи в конструкцію. Допомогти видалити пил із сонячних батарей можуть різні методи. Стиснене повітря і щітки склоочисників є найбільш поширеними, але будь-яка подібна система збільшує вагу і, як наслідок, вартість. Витрати на запуск, як і раніше, становлять значну частину бюджету.



Апарат InSight / Фото NASA / JPL-Caltech

Крім того, вчені й не розраховували на тривалу місію. Планувалося, що вона триватиме лише один земний рік. У підсумку тривала чотири, а InSight зарекомендував себе як один із найпродуктивніших марсіанських зондів.

Зазначимо, що вчені повідомили про проблеми з живленням Insight ще в травні.