Марсоход NASA Perseverance обнаружил марсианскую породу с "земными" признаками жизни

Важную находку обнаружил марсианский аппарат Perseverance на поверхности Красной планеты. Он обнаружил скалу покрытую узорами, напоминающими микробные следы, которые можно увидеть на Земле.

Perseverance уже давно исследует поверхность Марса и неоднократно находил интересности на планете. На этот раз он обнаружил с узором от микробов вдоль русла древнего ручья в кратере Джезеро, что является оптимальным местом для поиска признаков древней биологической жизни.

А тем временем Китай обнаружил воду в необычной форме внутри лунных образцов, собранных зондом "Чанъэ-5"

Этот кратер, который, как считают, когда-то был заполнен водой, предоставляет прекрасную возможность исследовать возможность существования жизни на Марсе.

Открытие породы, с ее похожими на земные узорами, не является окончательным доказательством прошлой биологической активности на Марсе. Однако она является многообещающей зацепкой в постоянном поиске признаков древней жизни на Красной планете.

Каждая такая находка приближает ученых на шаг к пониманию истории Марса и его потенциала для поддержания жизни.

Недавно марсоход Curiosity, весом 899 килограммов, случайно расколол маленький камень на Марсе. Внешне неприметный, он оказался неожиданностью изнутри, поскольку содержал желтые кристаллы элементарной серы.