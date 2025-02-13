Google использует машинное обучение, чтобы определить, есть ли вам 18 лет

В этом году Google начнет тестировать функцию, использующую машинное обучение для выявления детей, которые притворяются взрослыми. Прежде всего это будет работать на YouTube, где несовершеннолетние пытаются получить доступ к контенту для взрослых.

Как это будет работать

Модель оценки возраста на основе машинного обучения будет пытаться предсказать, является ли пользователь младше восемнадцати лет. Если она обнаружит за устройством ребенка, будут применены соответствующие настройки возрастного фильтра для учетной записи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Это заявление появилось на фоне ряда объявлений, которые выпустил Google на тему безопасности детей, поскольку Сенат США рассматривает законопроект, который запрещает доступ к социальным сетям лицам, не достигшим подросткового возраста.

Учитывая это, есть вероятность, что новые правила будут актуальны только для США. В таком случае это будет похоже на то, что сделала Meta: компания отменила свою практику проверки фактов, заменив ее на заметки сообщества, а также ослабила правила модерации. Но потом выяснилось, что эти изменения применены только к пользователям в США. Во всем остальном мире правила остались старыми, а компания в течение целого года будет рассматривать целесообразность их внедрения за рубежом.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан впервые упомянул о функции возрастных ограничений во вторник в своем письме о "ставках" платформы на следующий год:

Мы будем использовать машинное обучение в 2025 году, чтобы оценить возраст пользователя, различая молодых зрителей и взрослых, чтобы обеспечить наилучший и наиболее соответствующий возрасту опыт и защиту,

– написал он.

Модель будет делать свои прогнозы, используя такие данные, как типы информации, которую человек ищет, категории видео, которые он просматривает, и возраст его аккаунтов. Например, если кто-то часто ищет информацию об ипотечном кредитовании или налогах, это, вероятно, указывает на то, что человеку больше 18 лет.

YouTube начнет тестировать инструмент фильтрации до конца этого года, а в 2026-м возможно полноценное развертывание.

Хотя о функции объявил генеральный директор YouTube, Google будет тестировать ее и в других своих сервисах, но пока неизвестно, в каких именно.

Google не единственный, кто испытывает такую функцию модерации. В прошлом году компания Meta заявила, что будет использовать "классификатор взрослых" для выявления несовершеннолетних пользователей Instagram, которые выдают себя за взрослых.