Илон Маск нанял создателя джейлбрейка для iPhone, чтобы тот починил поиск Twitter

Хакер Джордж Хотц, в свое время прославившийся выпуском джейлбрейка для iPhone и взломом игровой приставки Sony PlayStation 3, устроился на работу в Twitter. Новый глава социальной сети Илон Маск принял его для работы над поиском сервиса.

Перед Хотцом поставлены две основные задачи в рамках испытательного срока, который продлится 12 недель: решить проблемы с поисковым двигателем Twitter, а также убрать всплывающее окно авторизации, что не позволяет использовать поиск в социальной сети без входа в аккаунт пользователя.

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Хотц сам заявил о желании работать в Twitter после того, как Илон Маск провел широкомасштабную чистку в социальной сети, сократив штат сотрудников с 7500 до примерно 2750 человек. Под сокращение попали те, кто оказался неготов к "ежедневной многочасовой интенсивной работе" и вообще не соглашался с новой политикой руководства.

Несколько сотен человек решили покинуть компанию сами, не дожидаясь увольнения или указания Маска. По словам Хотца, "такое отношение к работе позволяет создавать удивительные вещи", поэтому он и изъявил желание поработать в Twitter, о чем сообщил через свою страницу в социальной сети.

Связь Маска и Хотца

В прошлом миллиардер и хакер уже взаимодействовали, но до прямого сотрудничества не дошло. В 2015 году СМИ писали, что Хотц обсуждал возможность своей работы в Tesla над проектами, связанными с технологиями автономного вождения. Однако свои планы хакер изменил после того, как Маск начал изменять условия соглашения между сторонами. В итоге Хотц от предложения отказался, публично заявив, что "работу он действительно не искал", и пообещал снова связаться с Маском, "когда сломает систему Mobileye".

Чем занимался Хотц

В то время Tesla сотрудничала с Mobileye. Последняя снабжала для нее некоторые технологии, которые Tesla использовала в своей системе автопилота. Компании прекратили сотрудничество в 2016 году.

Все это время Хотц занимался созданной им компанией Comma.ai, ведущей разработку систем автономного вождения. В отличие от электромобилей Tesla, которые оснащаются автопилотом изначально с завода, Comma.ai предлагает комплекты помощи водителю для установки в существующие модели автомобилей. Компания вышла на выпуск комплекта разработчика стоимостью 2 тысячи долларов с поддержкой 200 моделей разных авто.

В прошлом месяце Хотц покинул Comma.ai, заявив, что компании нужен новый руководитель, который сможет вывести ее из статуса стартапа и превратить в настоящий ориентированный на пользователей коммерческий бизнес. Однако вскоре сообщил об открытии новой компании, которая будет заниматься разработкой программного обеспечения для ИИ-чипов.