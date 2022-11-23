Перед Готцом поставлено два основні завдання в рамках його випробувального терміну, який триватиме 12 тижнів: вирішити проблеми з пошуковим рушієм Twitter, а також прибрати спливаюче вікно авторизації, що не дає змоги використовувати пошук у соціальній мережі без входу в обліковий запис користувача.

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Готц сам заявив про бажання працювати в Twitter після того, як Ілон Маск провів широкомасштабну чистку в соціальній мережі, скоротивши штат співробітників із 7500 до приблизно 2750 осіб. Під скорочення потрапили ті, хто виявився неготовим до "щоденної багатогодинної інтенсивної роботи" і загалом не погоджувався з новою політикою керівництва.

Кілька сотень людей вирішили покинути компанію самі, не чекаючи на звільнення чи вказівки Маска. За словами Готца, "таке ставлення до роботи дає змогу створювати дивовижні речі", тому він і виявив бажання попрацювати в Twitter, про що повідомив через свою сторінку в соціальній мережі.

Зв'язок Маска та Готца

У минулому мільярдер та хакер уже взаємодіяли, але до прямої співпраці не дійшло. У 2015 році ЗМІ писали, що Готц обговорював можливість своєї роботи в Tesla над проєктами, пов'язаними з технологіями автономного водіння. Однак свої плани хакер змінив після того, як Маск почав змінювати умови угоди між сторонами. У підсумку Готц від пропозиції відмовився, публічно заявивши, що "роботу він насправді не шукав", і пообіцяв знову зв'язатися з Маском, "коли зламає систему Mobileye".

У той час Tesla співпрацювала з Mobileye. Остання постачала для неї деякі технології, які Tesla використовувала у своїй системі автопілота. Компанії припинили співпрацю у 2016 році.

Чим займався Готц

Весь цей час Готц займався створеною ним компанією Comma.ai, яка вела розробку систем автономного водіння. На відміну від електромобілів Tesla, які оснащуються автопілотом від самого початку із заводу, Comma.ai пропонує комплекти допомоги водієві для встановлення в наявні моделі автомобілів. Компанія вийшла на випуск комплекту розробника вартістю 2 тисячі доларів з підтримкою 200 моделей різних авто.

Минулого місяця Готц покинув Comma.ai, заявивши, що компанії потрібен новий керівник, який зможе вивести її зі статусу стартапу і перетворити на справжній орієнтований на користувачів комерційний бізнес. Однак незабаром повідомив про відкриття нової компанії, яка цього разу займатиметься розробкою програмного забезпечення для ШІ-чіпів.

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