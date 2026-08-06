В России "лег" чуть ли не весь Интернет

Российский сегмент интернета охватил масштабный технический сбой (или преднамеренное отключение). В один момент десятки ключевых государственных и частных онлайн-платформ вышли из строя. Проблемы начались около 13:00 по московскому времени (сейчас совпадает со временем в Украине), лишив миллионы россиян доступа к привычным финансовым и торговым инструментам.

Что именно перестало работать

Перечень пострадавших сервисов свидетельствует о системном характере проблемы. Согласно данным мониторинговых ресурсов, критические сбои зафиксированы в работе национального провайдера "Ростелеком" и интернет-гиганта "Яндекс", пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения российских СМИ.

Клиенты больших банковских учреждений, в частности "Т-Банка" и "Газпромбанка", заявили о невозможности осуществлять платежи и пользоваться мобильными приложениями. Также серьезные трудности возникли у покупателей на популярных маркетплейсах Ozon, Wildberries и Avito.

Настоящая "лавина" жалоб обрушилась не только на коммерческий сектор. Технические неполадки затронули логистическую систему железнодорожного оператора "РЖД", а также инструменты для удаленной работы, такие как "Яндекс Диск", "Яндекс Телемост" и CRM-систему amoCRM.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев о причинах сбоя, пользователи сообщают о невозможности зайти в мессенджеры Telegram и Max, а также на развлекательные порталы Ivi, Roblox и Pikabu.

География и масштабы отключений

Инцидент не ограничился столицей или отдельным регионом. Сервис "сбой.рф", который сейчас заменяет россиянам Downdetector, подтвердил, что волна отключений прокатилась по всей стране. Наибольшую активность недовольных пользователей заметили в Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской, Ростовской, Тюменской и Тамбовской областях. Отдельный очаг проблем зафиксировали в Республике Башкортостан, где интернет-связь стала крайне нестабильной.

В настоящее время технические службы пострадавших компаний пытаются стабилизировать работу своих систем, однако общая причина синхронного сбоя столь разных платформ остается загадкой и может указывать на целенаправленное отключение со стороны властей, а не на технический сбой.