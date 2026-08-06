Що саме перестало працювати

Перелік постраждалих сервісів свідчить про системний характер проблеми. Згідно з даними моніторингових ресурсів, критичні перебої зафіксували в роботі національного провайдера "Ростелеком" та інтернет-гіганта "Яндекс", пише 24 Канал з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Клієнти великих банківських установ, зокрема "Т-Банку" та "Газпромбанку", заявили про неможливість здійснювати платежі та користуватися мобільними додатками. Також серйозні труднощі виникли у покупців на популярних маркетплейсах Ozon, Wildberries та Avito.

Справжня "лавина" скарг накрила не лише комерційний сектор. Технічні негаразди зачепили логістичну систему залізничного оператора "РЖД", а також інструменти для дистанційної роботи, як-от "Яндекс Диск", "Яндекс Телемост" і CRM-систему amoCRM.

Попри відсутність офіційних коментарів щодо причин аварії, користувачі повідомляють про неможливість зайти в месенджери Telegram та Max, а також на розважальні портали Ivi, Roblox і Pikabu.

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Географія та масштаби відключень

Інцидент не обмежився столицею чи окремим регіоном. Сервіс "сбой.рф", який зараз заміняє росіянам Downdetector, підтвердив, що хвиля відключень прокотилася всією країною. Найбільшу активність незадоволених користувачів помітили у Санкт-Петербурзі, а також у Нижньогородській, Ростовській, Тюменській та Тамбовській областях. Окремий осередок проблем зафіксували в Республіці Башкортостан, де інтернет-зв'язок став максимально нестабільним.

Наразі технічні служби постраждалих компаній намагаються стабілізувати роботу своїх систем, проте загальна причина синхронного падіння настільки різних платформ залишається загадкою й може натякати на цілеспрямоване відключення з боку влади, а не на збій.