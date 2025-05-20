В России произошел масштабный сбой государственных и коммерческих онлайн-сервисов
- В России зафиксирован серьезный сбой в работе государственных и коммерческих онлайн-систем из-за вероятной DDоS-атаки на инфраструктуру СБИС.
- Недоступными стали важные сервисы, такие как ЕМИАС, Федеральная налоговая служба, СБИС, "Честный знак" и "Госключ", что привело к трудностям для бизнеса, больниц и граждан.
- Пока нет информации о масштабах сбоя или сроки восстановления работы сервисов, но проблемы охватывают большую часть страны.
В России зафиксирован серьезный сбой в работе ряда государственных и коммерческих онлайн-систем. По сообщениям источников, недоступными стали ЕМИАС, Федеральная налоговая служба, СБИС, система маркировки "Честный знак" и сервис "Госключ".
Что известно на данный момент
Пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к важным сервисам – как для бизнеса, так и для граждан. По информации российских СМИ, на инфраструктуру компании СБИС была осуществлена DDоS-атака, что, вероятно, стало причиной сбоев, информирует 24 Канал.
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СБИС – это целая экосистема для управления бизнесом и процессами в компаниях, которая объединяет бухгалтерию, финансы, автоматизацию и ряд других процессов, поэтому неудивительно, что атака на ее инфраструктуру парализовала ряд сервисов.
Также наблюдаются проблемы в работе системы электронного документооборота, сервисов медицинского учета (ЕМИАС), налоговых баз и платформы цифровой подписи "Госключ".
На момент публикации новости нет информации о масштабах сбоя или сроков восстановления работы сервисов, но можно предположить, что проблемы охватывают большую часть страны и ряд важных платформ.
Событие вызвало серьезные трудности для бизнеса, больниц и граждан, которые пока не могут воспользоваться базовыми электронными услугами.