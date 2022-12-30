Mastodon не превратится во все то, что вы ненавидите в Twitter, — основатель компании

Децентрализованная соцсеть Mastodon переживает всплеск популярности на фоне прихода Илона Маска ко власти в Twitter. Сайт микроблогов с открытым исходным кодом в короткие сроки привлек миллионы пользователей, но отказывается от инвестиций, чтобы сохранять независимость.

Как стало известно, Mastodon за последние месяцы отклонил "более пяти" инвестиционных предложений от венчурных фирм Кремниевой долины. Основатель компании пообещал защитить некоммерческий статус платформы, которая начала расти быстрыми темпами благодаря слухам о возможных проблемах в Twitter.

Интересно Позор в прямом эфире: Маск обвинил журналистов в публикации координат для его убийства

Что известно

Mastodon – распределенная и федеративная социальная сеть. Он состоит из отдельных независимых серверов, на которых регистрируются пользователи. Они могут беспрепятственно общаться с другими серверами, публиковать аналоги твитов с ограничением в 500 символов, гибко настраивать свою конфиденциальность и прочее. Отличие от Twitter заключается в самоуправлении – на вашем сервере могут быть собственные правила, за соблюдением которых следит создавший его администратор. Кроме того, существуют и общие базовые серверы от имени соцсети. Создал ее, кстати, россиянин Евгений Рочко, который в возрасте одиннадцати лет эмигрировал в Германию и сейчас во всех источниках именуется немецким программистом.

Как сообщил Financial Times сам Рочко, он получил предложения от более пяти американских инвесторов, которые хотели вложить "сотни тысяч долларов" в поддержку продукта после его быстрого роста. Но он сказал, что некоммерческий статус платформы "неприкосновен", добавив, что независимость Mastodon и выбор стилей модерации на его серверах являются частью привлекательности сервиса.

Mastodon не превратится во все то, что вы ненавидите в твиттере. То, что он может быть продан противоречивому миллиардеру, то, что он может быть закрыт, разориться и так далее. Это разница в парадигмах,

– комментирует основатель соцсети.

Компания будет продолжать полагаться на пожертвования. У нее есть более 8500 доноров на платформе Patreon, через которую она собирает более 25 000 фунтов стерлингов в месяц.