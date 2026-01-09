Впервые в истории NASA проведет медицинскую эвакуацию с МКС: подтверждено досрочное возвращение

Американское космическое ведомство решило досрочно вернуть на Землю четырех астронавтов миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа. Несмотря на то, что это первый подобный случай за всю историю МКС, которая непрерывно принимает космонавтов с ноября 2000 года, представители агентства отмечают, что ситуация стабильна и не является чрезвычайной.

Что произошло на борту МКС?

Медицинский инцидент произошел 7 января, когда NASA объявило о переносе запланированного выхода в открытый космос из-за состояния здоровья одного из астронавтов. Выход должны были осуществить Зена Кардман и Майкл Финке, однако операцию отменили, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Новоназначенный администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что это не экстренное возвращение, хотя агентство постоянно тренирует такие сценарии. По его словам, возможности для надлежащей диагностики и лечения на МКС ограничены, поэтому принято решение ускорить отправку экипажа домой.

Миссия Crew-11 стартовала к станции 1 августа 2025 года на борту капсулы SpaceX Crew Dragon. В состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финке, японский космонавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Их шестимесячная миссия и так приближалась к завершению, что облегчило решение о досрочном возвращении.



Миссия Crew-11 перед стартом на МКС / Фото SpaceX

Главный медицинский офицер NASA Джеймс Полк сообщил, что проблема не связана с подготовкой к выходу в открытый космос или любыми операционными действиями. Это медицинская ситуация, вызвана условиями микрогравитации и ограниченным оборудованием для диагностики на станции.

Ведомство не разглашает детали случая и не называет пострадавшего астронавта из соображений конфиденциальности. Однако есть некоторые намеки, которые свидетельствуют, что пациентом может быть Кимия Юи.

Полк отметил, что статистическое моделирование предусматривало медицинскую эвакуацию с МКС примерно раз в три года, поэтому странно, что первый случай произошел только через 25 лет непрерывной работы станции. Состояние астронавта описывают как абсолютно стабильное, однако существует остаточный риск без подтвержденного диагноза, если человек останется на орбите.

Экипаж вернется на той же капсуле Dragon, на которой прилетел более пяти месяцев назад. Все четыре члена должны возвращаться вместе, поскольку используют один корабль как спасательное средство. NASA обнародует детали расписания отстыковки и возвращения в течение ближайших двух суток.

Кто останется на МКС?

После отъезда Crew-11 на станции временно останутся только три человека – астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, которые прибыли на российском корабле "Союз" 27 ноября, пишет Ars Technica. Уильямс станет единственным американцем на борту до прибытия миссии Crew-12, запланированной на середину февраля.

Представители агентства заверили, что Уильямс подготовлен выполнять все необходимые задачи на станции. Тысячи специалистов из разных центров управления по всему миру будут помогать ему поддерживать работу комплекса и продолжать научные исследования. Но отсутствие второго американского астронавта означает невозможность выполнения выходов в открытый космос до прибытия Crew-12, что создает несколько повышенный риск в случае серьезной поломки оборудования.