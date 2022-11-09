Бизнесмен, возможно, сжег картину Фриды Кало ценой 10 миллионов долларов ради рекламы NFT

Бизнесмен публично сжег ценный рисунок Фриды Кало, чтобы привлечь внимание к своей NFT-коллекции. Как позже выяснилось, ему удалось продать всего 4 токена из 10 000 запланированных. Власти взялись за расследование.

Блокчейн-бизнесмен вызвал гнев мира искусства и властей, устроив вечеринку, во время которой еще в июле сжег рисунок Fantasmones Siniestros. По его словам, это не копия – рисунок был сделан самой Фридой Кало, мексиканской художницей, изображавшей местную культуру и особенно известной автопортретами. Подтверждений подлинности пока нет, поскольку картина ценой в 10 миллионов долларов долгое время находилась в неизвестных руках.

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Что известно

В документирующем событие рекламном видео сотни зрителей аплодируют под аккомпанемент группы Mariachi. Затем ведущий и владелец якобы картины Кало Мартин Мобарак поджигает бесценное произведение искусства, размещенное в коктейле. На такой шаг он пошел для продажи 10 000 NFT из коллекции Frida.NFT. Мобарак в своем заявлении описывает коллекцию NFT "как возрождающегося из пепла Феникса" и говорит, что "произведение будет трансформировано, чтобы жить вечно в цифровом мире". К его сожалению до сих пор было продано только четыре токена.

Многие усомнились в правдивости его утверждений, не веря, что он действительно владел оригиналом. Изучение происхождения картины Кало показало, что она была продана частному коллекционеру в 2013 году, личность которого не разглашается.

Продавец, Мэри-Энн Мартин, заявила в сентябре в интервью Vice, что до недавнего времени не знала, кто такой Мобарак, и возразила, что продала ему картину.

Тем временем Мобарак уверял Vice, что купил Кало в 2015 году, также у частного коллекционера, имя которого не разглашается.

Мексиканские власти обеспокоены поступком, ведь Фрида Кало является одной из важнейших фигур в культуре страны. Официальные органы начали расследование на предмет возможного совершения "преступления с точки зрения федерального закона об археологических, художественных и исторических памятниках и зонах", говорится в заявлении Национального института изобразительных искусств и литературы Мексики.

Мобарак при этом оказывается в проигрышной ситуации во всех вариантах развития событий: "Если он действительно сжег его, он нарушает один закон. В противном случае, если это была репродукция, то он, возможно, нарушил закон об авторском праве. А если он скопировал оригинал с намерением обмануть, это может быть мошенничество", – говорит Лейла Аминедоле юрист по вопросам искусства и культурного наследия.