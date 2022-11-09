Блокчейн-бізнесмен викликав гнів світу мистецтва та влади, влаштувавши вечірку, під час якої ще в липні спалив малюнок Fantasmones Siniestros. За його словами, це не копія – малюнок був зроблений самою Фрідою Кало, мексиканською художницею, що зображувала місцеву культуру та була особливо відома автопортретами. Підтверджень автентичності наразі немає, оскільки картина ціною в 10 мільйонів доларів довгий час знаходилась у невідомих руках.

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Що відомо

У рекламному відео, що документує подію, сотні глядачів аплодують під акомпанемент гурту Mariachi. Потім ведучий і власник нібито картини Кало Мартін Мобарак підпалює безцінний витвір мистецтва, розміщений у коктейлі. На такий крок він пішов заради продажу 10 000 NFT з колекції Frida.NFT. Мобарак у своїй заяві описує колекцію NFT "як Фенікса, що відроджується з попелу" і каже, що "твір буде трансформований, щоб жити вічно в цифровому світі". На його превеликий жаль досі було продано лише чотири токени.

Багато хто засумнівався в правдивості його тверджень, не вірячи, що він дійсно володів оригіналом. Вивчення походження картини Кало показало, що вона була продана приватному колекціонеру в 2013 році, особистість якого не розголошується.

Продавець, Мері-Енн Мартін, заявила у вересні в інтерв'ю Vice, що до недавнього часу не знала, хто такий Мобарак, і заперечила, що продала йому картину.

Тим часом Мобарак запевняв Vice, що купив Кало в 2015 році, також у приватного колекціонера, ім'я якого не розголошується.

Мексиканська влада занепокоєна вчинком, адже Фріда Кало є однією з найважливіших фігур у культурі країни. Офіційні органи почали розслідування на предмет можливого вчинення "злочину з точки зору федерального закону про археологічні, художні та історичні пам'ятки й зони", йдеться в заяві Національного інституту образотворчих мистецтв і літератури Мексики.

Мобарак при цьому опиняється в програшній ситуації в усіх варіантах розвитку подій: "Якщо він дійсно спалив його, він порушує один закон. А якщо ні, якщо це була репродукція, то він, можливо, порушив закон про авторське право. А якщо він скопіював оригінал з наміром обдурити, то це може бути шахрайство", – каже Лейла Амінедоле юристка з питань мистецтва та культурної спадщини.