Google переименовал Мексиканский залив на своих картах по приказу Трампа

На картах компании Google произошли ожидаемые изменения: Мексиканский залив стал Американским заливом. Но не для всех. Вот все, что нужно об этом знать.

Изменения окончательно внедрены

Еще до инаугурации Дональд Трамп обещал, что переименует Мексиканский залив в Американский. В речи во время инаугурации он повторил обещание, а также заявил, что свое историческое название вернет гора на Аляске, самая высокая вершина Северной Америки, которую ранее переименовывали по приказу Барака Обамы. Компания Google впоследствии сказала, что подчинится, но будет ждать официального изменения названий в базе данных GNIS – информационной системе географических названий США, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Компания DeepMind говорит, что ее новый ИИ работает лучше, чем золотые медалисты олимпиад

Как теперь заметили пользователи и СМИ, новое название уже отображается на картах. Но пользователи в разных частях мира увидят это по-разному:

Для тех, кто находится в США, на карте демонстрируется название "Американский залив".

Для жителей Мексики название остается старым – "Мексиканский залив".

Для всего остального мира Google решил совместить оба названия и отображать их рядом.

Что интересно, New York Times со ссылкой на Министерство внутренних дел США пишет, что "официальные правительственные карты еще не обновлены" в системе GNIS, которая является частью Геологической службы США. Таким образом компания, несмотря на предыдущие обещания, сделала это раньше, не дожидаясь изменений в правительственных базах.

Google не зря оставил старое название для Мексики, поскольку власти страны решительно выступили против переименования:

Для нас и для всего мира это все еще Мексиканский залив,

– сказала президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Ранее издание New York Times поговорило с местными жителями и спросило, что они думают об изменении названия. В частности, взяло комментарий у 52-летнего Ремеса Санчеса, который руководит рыболовной ассоциацией из 15 000 членов в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Он ловил рыбу в заливе в течение 20 лет и, по оценкам, проводит в его водах 2000 часов в год.

"[Трамп] меняет название культурного и природного наследия Мексики с XVI века, когда Соединенные Штаты еще даже не были образованы", – говорит Санчес.

Залив имел много названий, от Флоридского до залива Кортеса, но есть свидетельства того, что название "Мексиканский" стабилизировалась по меньшей мере в 1552 году. Несмотря на то, что до основания Мексики оставалось еще 300 лет, название происходит от ацтеков, которые построили город, на котором позже был построен Мехико.