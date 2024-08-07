Tesla и не снилось: Mercedes начнет тестировать автопилот четвертого уровня в Пекине

Компания Mercedes-Benz получила от Пекина разрешение на тестирование автомобилей четвертого уровня автономности. Похожую сделку, по слухам, пытался заключить Илон Маск для Tesla, но о ее результатах ничего неизвестно, кроме отрывочных предположений. Так что Mercedes уже объявляет себя первым международным автомобильным брендом, которому официально разрешено проводить такие испытания в Китае.

Как это будет

Некоторые конкретные тесты, которые будут выполнять автономные автомобили Mercedes, будут включать парковку, движение задним ходом и поворот налево в плотном потоке машин (включая развороты), сообщил автопроизводитель в своей заметке в китайских социальных сетях 2 августа.

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Уровень 4 означает, что автомобиль может работать самостоятельно без присмотра человека в течение длительного времени, но только при определенных условиях. Сервисы беспилотных такси, такие как Waymo One от Alphabet, Apollo Go от Baidu и Cruise, относятся именно к уровню 4.

Mercedes разрабатывает свою систему самоуправляемого вождения для частных автомобилей, хотя автопроизводитель потенциально может также предоставить ее для сервиса роботакси какой-то сторонней компании, или даже запустить свой собственный сервис.

Самая совершенная система самоуправляемого вождения Mercedes, продаваемая сегодня, имеет уровень 3 и известна под названием Drive Pilot. Пока она ограничена лишь несколькими регионами. Автомобиль уровня 3 может работать самостоятельно без контроля, но только в течение коротких периодов времени.

Возможности Drive Pilot очень ограничены:

Система предназначена для использования при движении в потоке на отдельных автомагистралях.

Она работает при наличии автомобиля, едущего впереди, а также при благоприятных погодных условиях.

Она также позволяет ехать только на скорости до 60 километров в час, хотя Mercedes планирует поднять этот предел впоследствии.

Система самоуправляемого вождения Mercedes полагается на различные камеры и датчики, традиционные для большинства современных автомобилей, а также на некоторое дополнительное оборудование, специфическое для данной системы. В наборе, среди прочего, присутствуют лидарный датчик, дополнительные камеры спереди и сзади, микрофоны для выявления аварий и неисправностей, а также датчик влажности в передней части кабины для определения дорожных условий.

Системы-конкуренты, такие как FSD от Tesla и Super Cruise от General Motors, относятся только к уровню 2 по шкале SAE, поскольку они все еще требуют от водителя постоянного наблюдения за дорогой, чтобы при необходимости быстро забрать управление на себя.