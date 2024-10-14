Исследователи нашли место захоронения Христофора Колумба благодаря ДНК-тесту

Место последнего упокоения Христофора Колумба искали не одно столетие, а нашли буквально у всех перед глазами – в кафедральном соборе в испанской Севилье, через который ежедневно проходят сотни туристов. Тест ДНК подтвердил предположение, но все еще оставляет несколько загадок.

Детали открытия

В пятнадцатом веке Христофор Колумб сделал свои знаменитые открытия. И хотя сегодня о нем знает весь мир, происхождение и последние дни ученого в течение веков оставались тайной. Самой популярной теорией было то, что он мог родиться в Генуе, но его генетическое происхождение было неизвестно – был ли он итальянцем, или баском, или каталонцем, или португальцем? Теперь эта загадка наконец разгадана, пишет The Guardian.

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Команда ученых из Испании утверждает, что неполный набор останков в соборе Севильи принадлежит известному первооткрывателю. ДНК-тест образцов из гробницы сравнили с ДНК известных близких родственников Колумба, в частности его брата Диего и сына Фернандо, чтобы сначала подтвердить родство.

Сегодня, благодаря новым технологиям, предыдущая частичная теория о том, что останки в Севилье принадлежат Христофору Колумбу, была окончательно подтверждена,

– сказал Хосе Антонио Лоренте, судебно-медицинский исследователь из Университета Гренады.

Интересно, что в этом случае ученые решили не публиковать научную статью с выводами, а сначала анонсировали целую телепрограмму на местном телевидении в Испании. Она вышла в субботу, 12 октября.

Проанализировав 25 возможных мест, говорит Лоренте, что теперь можно точно утверждать, что Христофор Колумб был евреем-сефардом, родившимся в Западной Европе. Известно, что около 300 000 евреев жили в Испании до того, как католические монархи Изабелла и Фердинанд приказали евреям и мусульманам перейти в католическую веру или покинуть страну. Многие из них расселились по всему миру. Слово "сефард" происходит от слова "Сефарад", что означает "Испания" на иврите.

Почему существует путаница с местом захоронения

Колумб умер в Вальядолиде, Испания, в 1506 году, но пожелал быть похороненным на острове Испаньола, который сегодня делят Доминиканская Республика и Гаити. Его останки были перевезены туда в 1542 году.

Позже их переместили на Кубу в 1795 году, когда Испания потеряла Доминиканскую Республику. В 1898 году захоронение снова перенесли – на этот раз в Севилью.

Казалось бы, на этом история должна была бы завершиться и мы должны были бы знать, где лежат останки Колумба. Но в 1877 году в соборе Санто-Доминго, расположенном в Доминиканской Республике, нашли свинцовую шкатулку, на которой было написано: "Прославленный и выдающийся человек, Христофор Колумб". Внутри сундучка были фрагменты костей, что породило многочисленные сомнения относительно места захоронения ученого.

Сейчас эта шкатулка похоронена возле памятника в Санто-Доминго-Эсте, и ее, возможно, также нужно будет проверить – вероятно, при перевозке, останки были разделены и оба набора костей могут принадлежать одному человеку.