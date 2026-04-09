Meta представила ответ на Gemini и ChatGPT

Meta презентовала новую модель искусственного интеллекта Muse Spark, созданную командой Superintelligence Labs. Это первый результат работы дорогостоящего подразделения, сформированного для конкуренции с лидерами рынка ИИ.

Компания Meta анонсировала новую модель искусственного интеллекта Muse Spark – первую разработку после создания специальной команды Superintelligence Labs. Это подразделение сформировали в прошлом году, переманив ведущих инженеров и исследователей из других AI-компаний. Об этом пишет CNET.

Что известно о новой модели Meta?

Ключевую роль в запуске сыграл Александр Ванг – соучредитель и CEO Scale AI. Он присоединился к Meta после того, как компания инвестировала 14,3 миллиарда долларов в его бизнес. Именно под его руководством команда работала над новой моделью.

Внутри Meta разработка имела кодовое название Avacodo. Сейчас она уже используется в приложении Meta AI и на официальном сайте компании. В ближайшее время модель интегрируют в WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, а также в умные очки Meta.

В компании подчеркивают, что Muse Spark – это лишь первый шаг в развитии новой линейки AI. Модель создали как компактную и быструю систему, способную обрабатывать сложные запросы в сферах науки, математики и медицины. В то же время Meta уже работает над более мощными следующими версиями.

Как пишет CNBC, запуск Muse Spark происходит на фоне активной конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Meta значительно увеличила инвестиции в это направление, стремясь догнать конкурентов и продвинуться к созданию AGI – искусственного общего интеллекта.

Это также попытка исправить ситуацию после не слишком удачного релиза моделей Llama в прошлом году. Тем временем конкуренты двигаются быстро: Google представила Gemini 3 с сильными возможностями в программировании и исследованиях, а OpenAI оперативно обновила GPT-5.

Muse Spark в Meta называют "первой точкой отсчета" в новой стратегии компании, которая делает ставку на масштабные AI-решения.