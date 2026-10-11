Сколько времени Meta Glasses могут записывать видео и как увеличить этот лимит

Продолжительность записи на умных очках Meta зависит от модели. Большинство устройств ограничивают продолжительность видео тремя минутами, но есть способы записывать более длинные ролики – от использования прямых трансляций до сторонних приложений.

Когда Meta представила первое поколение умных очков Meta Glasses, максимальная продолжительность одной видеозаписи составляла три минуты. В последующих поколениях это ограничение сохранилось, хотя пользователи получили возможность изменять разрешение для записи видео с более высоким качеством. Об этом пишет BGR.

Сколько минут видео можно записать на Meta Glasses?

При этом возможности зависят от конкретной модели. Например, новые Meta Audio Glasses предназначены только для записи звука, тогда как очки Oakley Meta Vanguard поддерживают видеозапись продолжительностью до пяти минут.

Если нужно снять более длинный ролик, самый простой способ – записать несколько коротких видео подряд, а затем объединить их в программе для монтажа. Это не самый удобный вариант для создания длинных видео, однако некоторые авторы контента уже используют такой подход.

Другая возможность – воспользоваться функцией прямых трансляций. Однако она доступна только в первом поколении Meta Glasses.

Как первое поколение очков Meta позволяет записывать более длинные видео?

Несмотря на появление более новых моделей, первое поколение Meta Glasses обладает функцией, которой нет в последующих версиях, – возможностью вести прямые трансляции. По данным BGR, Meta убрала эту функцию из более новых моделей, а представитель сообщества компании сообщил, что она не планируется и в будущих продуктах с функциями искусственного интеллекта. Точная причина такого решения неизвестна. Среди возможных объяснений пользователи называли проблемы с автономностью и перегревом, но это предположение, а не подтвержденное объяснение компании.

Владельцы очков первого поколения могут использовать трансляцию для создания более длинного видео. Для этого нужно запустить приватный прямой эфир, сохранить его запись, а затем отредактировать материал в программе для монтажа. Такой способ позволяет получить видео продолжительностью до 30 минут. При этом качество изображения во время трансляции будет ниже, чем при обычной записи.

Можно ли записывать видео на Meta Glasses продолжительностью до 90 минут?

По информации BGR, разработчик MetaLensAI продемонстрировал на YouTube стороннее приложение, доступное на GitHub, которое позволяет вести прямые трансляции на различных версиях Meta Glasses. С его помощью можно транслировать видео продолжительностью до 90 минут.

Однако у этого метода есть несколько оговорок. Приложение еще не доработано до конца, а длительная трансляция может привести к перегреву очков. Поэтому перед использованием стоит учесть возможные риски для устройства.

Таким образом, для большинства моделей Meta Glasses стандартный лимит видеозаписи остается коротким. Если нужно создать более длинный ролик, можно объединить несколько записей или воспользоваться доступными инструментами для трансляций. Однако возможности зависят от поколения очков, а альтернативные методы могут уступать по качеству и стабильности работы.