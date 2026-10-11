Коли Meta представила перше покоління розумних окулярів Meta Glasses, максимальна тривалість одного відеозапису становила три хвилини. У наступних поколіннях це обмеження збереглося, хоча користувачі отримали можливість змінювати роздільну здатність для запису відео з вищою якістю. Про це пише BGR.

Скільки хвилин відео можна записати на Meta Glasses?

Водночас можливості залежать від конкретної моделі. Наприклад, нові Meta Audio Glasses призначені лише для запису звуку, тоді як окуляри Oakley Meta Vanguard підтримують відеозапис тривалістю до п'яти хвилин.

Якщо потрібно зняти довший ролик, найпростіший спосіб – записати кілька коротких відео поспіль, а потім об'єднати їх у програмі для монтажу. Це не найзручніший варіант для створення довгих відео, однак деякі автори контенту вже використовують такий підхід.

Інша можливість – скористатися функцією прямих трансляцій. Проте вона доступна лише в першому поколінні Meta Glasses.

Як перше покоління окулярів Meta дозволяє записувати довші відео?

Попри появу новіших моделей, перше покоління Meta Glasses має функцію, якої немає в наступних версіях, – можливість вести прямі трансляції. За даними BGR, Meta прибрала цю функцію з новіших моделей, а представник спільноти компанії повідомив, що вона не планується і в майбутніх продуктах із функціями штучного інтелекту. Точна причина такого рішення невідома. Серед можливих пояснень користувачі називали проблеми з автономністю та перегріванням, але це припущення, а не підтверджене пояснення компанії.

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Власники першого покоління окулярів можуть використати трансляцію для створення довшого відео. Для цього потрібно запустити приватний прямий ефір, зберегти його запис, а потім відредагувати матеріал у програмі для монтажу. Такий спосіб дає змогу отримати відео тривалістю до 30 хвилин. Водночас якість зображення під час трансляції буде нижчою, ніж під час звичайного запису.

Чи можна записувати відео на Meta Glasses до 90 хвилин?

За інформацією BGR, розробник MetaLensAI продемонстрував на YouTube сторонній застосунок, доступний на GitHub, який дозволяє вести прямі трансляції на різних версіях Meta Glasses. З його допомогою можна транслювати відео тривалістю до 90 хвилин.

Однак цей метод має кілька застережень. Застосунок ще не повністю відшліфований, а тривала трансляція може призвести до перегрівання окулярів. Тому перед використанням варто врахувати можливі ризики для пристрою.

Отже, для більшості моделей Meta Glasses стандартний ліміт відеозапису залишається коротким. Якщо потрібно створити довший ролик, можна об'єднати кілька записів або скористатися доступними інструментами для трансляцій. Проте можливості залежать від покоління окулярів, а альтернативні методи можуть поступатися за якістю та стабільністю роботи.