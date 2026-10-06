Meta и Microsoft сокращают использование Claude своими сотрудниками – в чем причина

Две крупнейшие технологические компании начали сокращать использование ИИ-инструментов Anthropic. Сотрудников все активнее переводят на собственные системы, что может иметь серьезные последствия для разработчика Claude.

Meta и Microsoft, похоже, начали систематически снижать зависимость своих сотрудников от Claude – одного из самых популярных корпоративных ИИ-инструментов от Anthropic. Обе компании имеют собственные решения для работы с искусственным интеллектом, поэтому все активнее поощряют сотрудников пользоваться именно ими. Об этом пишет Techradar.

Почему Meta и Microsoft сокращают использование Claude?

Одним из главных факторов может быть стоимость. По данным The Information, внутренние расходы Microsoft на Claude могли достичь как минимум 1 миллиарда долларов в течение 2026 года. Для компании такого масштаба даже большие расходы на ИИ могут быть оправданными, однако при наличии собственных альтернатив у корпорации есть очевидный стимул перенаправить эти средства на свои продукты.

Microsoft, по сообщениям, уже просила сотрудников сократить использование Claude и чаще работать с Copilot и другими инструментами самой компании.

Meta сократила количество пользователей Claude Code вдвое

Аналогичная ситуация наблюдается в Meta. Компания, по данным The Information, примерно вдвое сократила количество сотрудников, пользующихся Claude Code. В начале года Claude Code использовали около 60 000 сотрудников Meta. Теперь их число сократилось примерно до 30 000.

В то же время собственный инструмент компании MetaCode уже превысил отметку в 30 000 пользователей. Таким образом, сокращение использования стороннего сервиса происходит параллельно с ростом популярности внутренней альтернативы. Для Meta вопрос затрат также стал важным. Компания, как сообщается, могла тратить миллиарды долларов на внутреннее использование ИИ, после чего ввела лимиты на токены, контроль расходов и дополнительный мониторинг.

Это свидетельствует о более широкой проблеме корпоративного использования генеративного ИИ. Даже если конкретный инструмент хорошо работает для сотрудников, его масштабное применение может приводить к значительным расходам из-за оплаты вычислений и использованных токенов.

Действительно ли компаниям выгоднее использовать собственный ИИ?

У Meta и Microsoft есть еще одна очевидная причина для сокращения использования Claude – обе компании активно развивают собственные ИИ-экосистемы.

Для Microsoft ключевым продуктом является Copilot, интегрированный в корпоративные сервисы и программное обеспечение компании. Meta, в свою очередь, развивает собственные инструменты для работы разработчиков, в частности MetaCode. В такой ситуации компаниям приходится сравнивать не только качество моделей, но и полную стоимость их использования. Если собственная система достаточно хорошо справляется с большинством задач, переход на нее может оказаться экономически целесообразнее.

Подобный процесс уже наблюдался среди небольших американских компаний. Некоторые организации начали обращать внимание на более дешевые китайские модели ИИ вместо более дорогих американских решений. В корпоративной среде разница в цене может иметь большее значение, чем незначительное преимущество одной модели в отдельных тестах.

Таким образом, эта тенденция может выходить за рамки ситуации вокруг Claude. Большие компании постепенно пытаются контролировать свои расходы на ИИ и уменьшать зависимость от сторонних поставщиков.

У Anthropic есть еще одна проблема

Для Anthropic ситуацию осложняют не только потенциальные финансовые потери. В последние месяцы компания столкнулась с проблемами, связанными с отношением американского правительства к ее деятельности.

Министерство обороны США признало Anthropic угрозой для национальной безопасности цепочки поставок. Это решение потенциально может повлиять на отношение к компании не только со стороны государственных структур, но и со стороны корпоративных клиентов.

Сама Anthropic предупредила о возможных последствиях такого развития событий. В проспекте эмиссии компании перед запланированным выходом на биржу указано, что она может понести "существенные потери доходов или перебои в деятельности", связанные с подобными событиями. Об этом сообщало агентство Reuters. Потенциальная потеря значительной части бизнеса Microsoft и Meta поэтому является особенно чувствительной для Anthropic. Речь идет о двух больших клиентах, расходы которых на ИИ могут исчисляться миллиардами долларов.

По данным Reuters, Anthropic готовится к выходу на биржу с оценкой, которая, по сообщениям, может превысить 2 триллиона долларов. На этом фоне сокращение использования Claude большими корпоративными клиентами может стать важным фактором для будущих финансовых показателей компании.

Пока нет признаков полного отказа Meta или Microsoft от Claude. Обе компании продолжают использовать его, однако масштабы использования сокращаются, в то время как собственные ИИ-решения привлекают все больше внутренних пользователей.

Для Anthropic это может стать сигналом об изменении корпоративного рынка ИИ. Если большие технологические компании будут все чаще выбирать собственные модели и инструменты, разработчикам сторонних ИИ-систем придется конкурировать не только за качество технологии, но и за ее цену, безопасность и зависимость клиента от конкретной платформы.