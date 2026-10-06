Meta та Microsoft, схоже, почали системно зменшувати залежність своїх працівників від Claude – одного з найпопулярніших корпоративних ШІ-інструментів від Anthropic. Обидві компанії мають власні рішення для роботи зі штучним інтелектом, тому дедалі активніше заохочують співробітників користуватися саме ними. Про це пише Techradar.

Чому Meta і Microsoft скорочують використання Claude?

Одним із головних чинників може бути вартість. За даними The Information, внутрішні витрати Microsoft на Claude могли досягти щонайменше 1 мільярда доларів протягом 2026 року. Для компанії такого масштабу навіть великі витрати на ШІ можуть бути виправданими, однак за наявності власних альтернатив корпорація має очевидний стимул перенаправити ці кошти на свої продукти.

Microsoft, за повідомленнями, вже просила співробітників скоротити використання Claude та частіше працювати з Copilot та іншими інструментами самої компанії.

Meta скоротила кількість користувачів Claude Code вдвічі

Схожа ситуація спостерігається в Meta. Компанія, за даними The Information, приблизно вдвічі зменшила кількість працівників, які користуються Claude Code. На початку року Claude Code використовували близько 60 000 співробітників Meta. Тепер їхня кількість скоротилася приблизно до 30 000.

Водночас власний інструмент компанії MetaCode вже перевищив позначку в 30 000 користувачів. Таким чином, скорочення використання стороннього сервісу відбувається паралельно зі зростанням популярності внутрішньої альтернативи. Для Meta питання витрат також стало важливим. Компанія, як повідомляється, могла витрачати мільярди доларів на внутрішнє використання ШІ, після чого запровадила ліміти на токени, контроль витрат та додатковий моніторинг.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Це показує ширшу проблему корпоративного використання генеративного ШІ. Навіть якщо конкретний інструмент добре працює для співробітників, його масштабне застосування може створювати значні рахунки через оплату обчислень і використаних токенів.

Чи справді компаніям вигідніше використовувати власний ШІ?

Meta та Microsoft мають ще одну очевидну причину для скорочення використання Claude – обидві компанії активно розвивають власні ШІ-екосистеми.

Для Microsoft ключовим продуктом є Copilot, інтегрований у корпоративні сервіси та програмне забезпечення компанії. Meta, своєю чергою, розвиває власні інструменти для роботи розробників, зокрема MetaCode. У такій ситуації компаніям доводиться порівнювати не лише якість моделей, а й повну вартість їх використання. Якщо власна система достатньо добре справляється з більшістю завдань, перехід на неї може виявитися економічно доцільнішим.

Схожий процес уже спостерігався серед менших американських компаній. Деякі організації почали звертати увагу на дешевші китайські ШІ-моделі замість дорожчих американських рішень. У корпоративному середовищі різниця в ціні може мати більше значення, ніж незначна перевага однієї моделі в окремих тестах.

Отже, тенденція може бути ширшою за ситуацію навколо Claude. Великі компанії поступово намагаються контролювати свої витрати на ШІ та зменшувати залежність від сторонніх постачальників.

Anthropic має ще одну проблему

Для Anthropic ситуацію ускладнюють не лише потенційні фінансові втрати. Останніми місяцями компанія зіткнулася з проблемами, пов'язаними зі ставленням американського уряду до її діяльності.

Міністерство оборони США визнало Anthropic ризиком для національної безпеки ланцюга постачання. Це рішення потенційно може вплинути на ставлення до компанії не лише з боку державних структур, а й корпоративних клієнтів.

Сама Anthropic попередила про можливі наслідки такого розвитку подій. У проспекті компанії перед запланованим виходом на біржу зазначено, що вона може зазнати "суттєвих втрат доходів або перебоїв у діяльності", пов'язаних із подібними подіями. Про це повідомляло Reuters. Потенційна втрата значної частини бізнесу Microsoft і Meta тому є особливо чутливою для Anthropic. Йдеться про двох великих клієнтів, витрати яких на ШІ можуть вимірюватися мільярдами доларів.

За даними Reuters, Anthropic готується до виходу на біржу з оцінкою, яка, за повідомленнями, може перевищити 2 трильйони доларів. На цьому тлі скорочення використання Claude великими корпоративними клієнтами може стати важливим фактором для майбутніх фінансових показників компанії.

Поки що немає ознак повної відмови Meta чи Microsoft від Claude. Обидві компанії продовжують використовувати його, однак масштаби використання скорочуються, тоді як власні ШІ-рішення отримують більше внутрішніх користувачів.

Для Anthropic це може бути сигналом про зміну корпоративного ринку ШІ. Якщо великі технологічні компанії дедалі частіше обиратимуть власні моделі та інструменти, розробникам сторонніх ШІ-систем доведеться конкурувати не лише за якість технології, а й за її ціну, безпеку та залежність клієнта від конкретної платформи.