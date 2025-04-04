У компании Meta могут отобрать два ее сервиса вследствие антимонопольного дела

Антимонопольное дело против Meta набирает обороты. Это может привести к тому, что компания потеряет контроль над своими популярными сервисами Instagram и WhatsApp. Судебный процесс, инициированный Федеральной торговой комиссией (FTC), имеет целью обжаловать приобретение этих платформ в 2012 и 2014 годах соответственно.

Meta может расстаться с Instagram и WhatsApp

Судебное разбирательство по иску, впервые поданным в декабре 2020 года, назначено на 14 апреля 2025 года. FTC утверждает, что приобретение Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году были направлены на нейтрализацию конкурентов Meta, а не на честную конкуренцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно заключению окружного суда США от 2024 года, внутренние коммуникации показывают, что до 2012 года Цукерберг нервничал из-за Instagram. Он описывал Facebook как "очень отсталый" и говорил, что ему "очень страшно" от того, как быстро растет Instagram. Основатель компании высказал мнение, что Meta, которая в то время еще не изменила свое название, должна "подумать о том, чтобы заплатить много денег", поскольку Instagram имеет функции и импульс, которых не хватает Facebook.

По тогдашним словам Цукерберга, приобретение Instagram и других стартапов поможет Meta "нейтрализовать потенциального конкурента" и защитить основные сценарии использования от потери.

В Meta также опасались, что мессенджеры могут превратиться в полноценные социальные сети, как это произошло в Азии с такими сервисами, как LINE и WeChat. Один из руководителей Meta буквально сказал, что идея превращения WhatsApp в социальную сеть "не дает ему спать каждую ночь".

Если суд встанет на сторону FTC, Meta может быть вынуждена отделить как Instagram, так и WhatsApp от своего бизнеса, что станет огромным потрясением не только для компании, но и для всего ландшафта социальных сетей.

Несмотря на это выиграть дело будет непросто, ведь для этого FTC нужно будет доказать, что стратегия Meta непосредственно вредила конкуренции или потребителям, а это высокая планка. К тому же, как пишет The Wall Street Journal, Цукерберг лично подался в лоббизм и уже трижды посещал Белый дом с момента возвращения туда Трампа. Хотя раньше эти двое враждовали, а новый президент даже угрожал посадить Цукерберга в тюрьму, сейчас директор Meta всячески угождает Трампу, жертвует ему деньги, а также снимает видео и раздает интервью, в которых рассказывает о своих невыразимых страданиях при Байдене. Если он добьется успеха, это может помочь урегулировать иск в пользу Meta и оставить Instagram и WhatsApp в составе компании.