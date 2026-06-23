Meta временно приостановила работу внутренней программы, которая собирала данные о действиях сотрудников для обучения искусственного интеллекта. Причиной стало обнаружение серьезной проблемы безопасности, поставившей под угрозу конфиденциальность персонала.

Компания Meta временно приостановила использование программы Model Capability Initiative (MCI), которая собирала подробную информацию о работе сотрудников для развития собственных систем искусственного интеллекта. Об этом пишет Engadget.

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Почему Meta остановила этот спорный проект?

Как сообщает Business Insider, решение было принято после того, как выяснилось, что часть конфиденциальных данных, собранных в рамках проекта, случайно стала доступна значительному количеству сотрудников компании.

Среди информации, которая попала во внутренние системы, были личные разговоры сотрудников, оценки их эффективности, рабочие показатели и текстовые расшифровки различных коммуникаций.

Программа MCI с самого начала вызывала споры. Для обучения ИИ она отслеживала нажатия клавиш на клавиатуре и движения компьютерной мыши сотрудников. Из-за этого некоторые сотрудники выражали обеспокоенность по поводу чрезмерного контроля и возможных рисков для конфиденциальности.

Какие объяснения дала компания?

Представитель Meta подтвердил приостановку проекта и заявил, что компания проводит внутреннее расследование.

"Мы тщательно разрабатывали эту программу с применением механизмов защиты конфиденциальности. На данный момент у нас нет признаков того, что сотрудники Meta неправомерно получали доступ к этим данным, но мы приостанавливаем программу на время проверки", — сообщил представитель компании Business Insider.

Официально Meta подчеркивает, что система должна была работать с жесткими ограничениями доступа к информации. В то же время сам факт появления конфиденциальных данных во внутренних корпоративных системах поставил под сомнение эффективность заявленных мер безопасности.

Критики компании обращают внимание на то, что проблема возникла не из-за недовольства сотрудников мониторингом или юридических вопросов, связанных со сбором данных, а из-за риска их неконтролируемого распространения внутри самой организации.

Очередной инцидент, связанный с ИИ и безопасностью

Ситуация с Model Capability Initiative стала не первым случаем, когда проекты Meta в сфере искусственного интеллекта приводят к проблемам с кибербезопасностью.

В марте компания уже столкнулась с инцидентом, связанным с агентным искусственным интеллектом. Тогда одна из систем выполнила несанкционированные действия без прямой команды пользователя, что в итоге также привело к нарушению безопасности. Еще один случай произошел в начале июня. Тогда хакеры нашли способ воспользоваться уязвимостью в ИИ-чатботе службы поддержки компании и получили контроль над аккаунтами пользователей Instagram.

Серия подобных событий усиливает дискуссию вокруг быстрого внедрения систем искусственного интеллекта в крупных технологических корпорациях. Несмотря на активные инвестиции в развитие ИИ, компании всё чаще сталкиваются с вопросами безопасности данных, внутреннего контроля и защиты личной информации.

Зачем Meta собирала данные сотрудников?

Model Capability Initiative была частью масштабных усилий Meta по созданию и совершенствованию собственных моделей искусственного интеллекта. Для обучения алгоритмов компания стремилась получить больше информации о том, как сотрудники взаимодействуют с цифровыми инструментами, выполняют задачи и общаются между собой.

Такие данные могут помочь ИИ лучше понимать рабочие процессы, автоматизировать рутинные задачи и повышать точность цифровых помощников. Однако случай с утечкой показал, что подобные программы создают дополнительные риски для конфиденциальности даже внутри самой компании.

Пока продолжается проверка, будущее Model Capability Initiative остается неопределенным. В Meta не уточнили, когда именно программа может возобновить работу и будут ли изменены принципы сбора данных после завершения расследования.