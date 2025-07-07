У Apple серьезные проблемы, ведь Meta переманила одного из ее ключевых разработчиков ИИ

Компания Meta продолжает активно привлекать ведущих специалистов со всей сферы искусственного интеллекта. Хотя в первую очередь она сосредоточила внимание на OpenAI, от переманивания пострадала и Apple. Источники пишут о переходе ее главного разработчика ИИ-моделей, что может иметь серьезные последствия для экосистемы Apple Intelligence, которая и без того находится в не лучшем состоянии.

Теперь Meta наращивает ИИ-потенциал за счет Apple

Для Meta это еще один стратегический шаг в направлении развития собственного искусственного интеллекта, где она пока не играет на равных с такими конкурентами, как OpenAI, Google и Anthropic, хотя и достигла некоторых успехов со своей Llama. Компания Марка Цукерберга привлекла Руоминга Пана, который возглавлял команду Apple по разработке базовых моделей ИИ. Эти модели лежат в основе Apple Intelligence и других функций ИИ, работающих непосредственно на устройствах компании, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Переход Пана в Meta является частью масштабной кампании Цукерберга по созданию подразделения суперинтеллекта, куда уже вошли перехваченные специалисты из Google DeepMind, OpenAI и других лидеров отрасли. Известно, что конкуренты работают над так называемым AGI – общим искусственным интеллектом, который будет иметь человеческий уровень интеллекта и способностей, а также будет универсальным в своих функциях. Но у Meta нет наработок не только в этом направлении, но и, судя по всему, даже в направлении моделей глубокого мышления, которые другие предлагают уже давно.

Господин имеет значительный опыт в создании компактных ИИ-моделей, которые работают изолированно на устройствах, обеспечивая скорость и конфиденциальность данных. Его экспертиза может стать ключевой для Meta в разработке передовых технологий, в частности локальных моделей для работы на умных очках и гарнитурах виртуальной реальности, которые выпускает компания Цукерберга.

В то же время его переход вызывает беспокойство относительно будущего ИИ-инициатив самой Apple, ведь Apple Intelligence и без того подвергается критике за недостаточную конкурентоспособность по сравнению с моделями других брендов. Они мелкие, маломощные, не такие эффективные и умные, но главное – не предлагают ничего прорывного, уникального и действительно полезного. Из-за этого Apple рассматривает возможность использования сторонних ИИ-моделей для улучшения работы Siri, что свидетельствует о внутренних проблемах с собственными разработками. Некоторые источники предполагают, что уход Пана может быть лишь началом волны увольнений в ИИ-подразделении Apple, которое переживает трудности.

Учитывая, что Meta якобы предлагает контракты на 100 миллионов долларов, работникам Apple будет очень легко принять решение: они выберут высокую зарплату вместо престижа работы в "яблочной" компании, которая упустила свой шанс и теперь барахтается на окраинах рынка ИИ, не справляясь даже с базовыми вещами целых два года.

Напомним, за последние недели к Meta присоединились несколько ключевых исследователей сферы ИИ, в частности Александр Ван со всей его компанией Scale AI. Его считают едва ли не лучшим в этой сфере, буквально гением, который диктует будущее всей отрасли. Теперь он возглавляет новое подразделение Superintelligence Labs как главный директор по искусственному интеллекту в Meta. Это подразделение будет заниматься разработкой передовых моделей следующего поколения.