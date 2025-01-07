Meta кардинально меняет модерацию соцсетей, отключает проверку фактов и вводит заметки сообществ

Meta объявила о значительных изменениях в политике модерации контента на платформах Facebook, Instagram и Threads. Вместо проверок сторонними фактчекерами компания вводит новую программу Community Notes.

Марк Цукерберг не скрывает в своем обращении, что компания вдохновлялась аналогичным инструментом на платформе X (бывший Twitter), сообщает 24 Канал.

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Community Notes вместо сторонних фактчекеров

Программа Community Notes, по словам нового руководителя политики Meta Джоэла Каплана, призвана обеспечить пользователей дополнительным контекстом относительно потенциально обманчивых постов. Вместо полноэкранных предупреждений новая функция будет предлагать небольшой ярлык, который будет указывать на наличие дополнительной информации.

Meta объясняет, что программа потребует согласования информации между людьми с разными взглядами, чтобы избежать предвзятости. Сначала функция будет доступна в США и заработает в течение ближайших месяцев.

Меньше ограничений и новый подход к политическому контенту

Meta также объявила об отмене ряда действующих ограничений по темам, таких как иммиграция и гендерная идентичность. Кроме того, компания постепенно возвращать политический контент в ленты пользователей, предлагая более персонализированный подход к его показу.

Автоматизированные системы модерации Meta остаются, но их фокус теперь будет направлен на серьезные нарушения политики, в частности терроризм, эксплуатацию детей, наркотики и мошенничество. Менее серьезные нарушения должны быть обнаружены и сообщены самими пользователями, прежде чем компания будет принимать меры.

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Как Meta объясняет свои решения

По словам главы Meta, эти изменения направлены на то, чтобы вернуться к обязательству поддерживать свободу слова. Для Meta это означает внимательно следить за влиянием соответствующих политик на способность людей выражать свое мнение и менять подход, если мы видим, что ошибаемся."