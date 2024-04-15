Чат-бот от Meta поступает прямо в раздел сообщений Instagram

Пока другие компании запускают отдельные сайты и приложения для своих чат-ботов, компания Meta решила предоставлять возможность общения с искусственным интеллектом прямо в DM инстаграма. Функция уже начинает запускаться для некоторых пользователей.

Детали

Новое дополнение к своему Instagram пользователи соцсети заметили в пятницу. Meta AI – универсальный чат-бот компании на базе искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы, писать стихи, генерировать изображения с помощью простой текстовой подсказки, проводить поиск контента и прочее. Полный список функций пока неизвестен.

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Этот шаг не является неожиданным. Компания представила Meta AI в сентябре 2023 года и уже тогда мы знали, что он будет частью большинства сервисов компании. ИИ также тестируют в Facebook Messenger и WhatsApp.

Наши генеративные возможности на основе искусственного интеллекта находятся на разных стадиях разработки, и мы тестируем некоторые из них публично в ограниченном объеме,

– говорит представитель Meta.

Теперь, зайдя в DM, некоторые пользователи могут увидеть новую функцию общения с чат-ботом, которая расположена в строке поиска, а не среди обычных диалогов. Нажав на соответствующую пиктограмму, вы сможете начать диалог с Meta AI, который будет выглядеть точно так же, как и переписка с человеком.

Вот, что пишет один из первых тестировщиков функции: "Я смог попросить чат-бота дать мне определения слов, предложить заголовки для некоторых историй, над которыми я работаю, и сгенерировать изображения собак на скейтборде. Я также мог попросить Meta AI порекомендовать ролики с котами, что он легко делал".

Интересно, что то же самое делает и Meta AI в WhatsApp, поэтому можно сказать, что чат-бот в инстаграме на самом деле не делает ничего специфического для Instagram. Зато Meta просто встраивает одного и того же чат-бота во все свои сервисы.

Если вы нажмете меню в чат-боте, Meta AI также покажет вам длинный список возможных действий, которые вы можете попросить выполнить.

Кроме раздела личных сообщений, Meta AI появился в поисковой строке Instagram. Там вы, например, можете попросить ИИ найти для вас Reels на конкретную тему или обычные фото или тексты. Это должно улучшить поисковые возможности инстаграма, на которые всегда много жаловались в сети.