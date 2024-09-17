Meta заблокировала российские пропагандистские СМИ в Facebook и других платформах

Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, объявила в понедельник, 17 сентября, что она запретила российским государственным СМИ, включая RT и "Россия Сегодня", доступ к своим платформам. Гигант социальных сетей утверждает, что эти СМИ осуществляли скрытые операции влияния в Интернете, используя обманчивую тактику.

В течение многих лет Meta принимала более взвешенные меры, таких как ограничение возможности этих СМИ размещать рекламу и ограничение доступа к их контенту. Однако этот полный запрет является ответом на то, что Мета называет иностранным вмешательством, сообщает Reuters.

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После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие меры против российских государственных СМИ. "Россия Сегодня", RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством,

– заявили в Meta.

Этот запрет будет введен в действие в ближайшие дни на всех платформах Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads. Хотя Россия уже заблокировала Facebook и Instagram в 2022 году, определив Meta как "экстремистскую" организацию, недавний запрет российских государственных СМИ может иметь последствия для WhatsApp, платформы, которая широко используется в России и еще не запрещена российским правительством.

Российское посольство и Белый дом не сделали заявлений в ответ на решение Meta. Ранее Москва уже критиковала действия компании по ограничению влияния российских СМИ и оштрафовала Meta за то, что она не удаляла контент, который считается незаконным в России.

Запреты на Facebook и Instagram, могут ограничить прямую реакцию России, хотя альтернативы, такие как VK Video и Telegram Messenger, продолжают служить популярными платформами для распространения контента в России.

Решение Meta было принято после обвинения правительством США в отмывании денег, выдвинутыми ранее в этом месяце против двух сотрудников RT. Им приписывают найм американской компании для производства контента, направленного на влияние на выборы 2024 года.

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В ответ RT высмеял действия США, обвинив Соединенные Штаты в попытке подавить способность вещателя работать как законной журналистской организации. Meta ожидает, что российские государственные СМИ и в дальнейшем будут пытаться избегать обнаружения, но компания пообещала оставаться бдительной в отношении обманчивых практик.