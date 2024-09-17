Протягом багатьох років Meta вживала більш виважених заходів, таких як обмеження можливості цих ЗМІ розміщувати рекламу та обмеження доступу до їхнього контенту. Однак ця повна заборона є відповіддю на те, що Мета називає іноземним втручанням, повідомляє Reuters.

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Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. "Россия Сегодня", RT та інші пов'язані з ними організації тепер заборонені в наших застосунках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням,

– заявили в Meta.

Ця заборона буде введена в дію найближчими днями на всіх платформах Meta, включаючи Instagram, WhatsApp і Threads. Хоча Росія вже заблокувала Facebook та Instagram у 2022 році, визначивши Meta як "екстремістську" організацію, нещодавня заборона російських державних ЗМІ може мати наслідки для WhatsApp, платформи, яка широко використовується в Росії і ще не заборонена російським урядом.

Російське посольство і Білий дім не зробили заяв у відповідь на рішення Meta. Раніше Москва вже критикувала дії компанії з обмеження впливу російських ЗМІ і оштрафувала Meta за те, що вона не видаляла контент, який вважається незаконним у Росії.

Важливо! Заборони на Facebook та Instagram, можуть обмежити пряму реакцію Росії, хоча альтернативи, такі як VK Video і Telegram Messenger, продовжують слугувати популярними платформами для розповсюдження контенту в Росії.

Рішення Meta було прийняте після звинувачення урядом США у відмиванні грошей, висунутими раніше цього місяця проти двох співробітників RT. Їм приписують найм американської компанії для виробництва контенту, спрямованого на вплив на вибори 2024 року.

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У відповідь RT висміяв дії США, звинувативши Сполучені Штати в спробі придушити здатність мовника працювати як законної журналістської організації. Meta очікує, що російські державні ЗМІ і надалі намагатимуться уникати виявлення, але компанія пообіцяла залишатися пильною щодо оманливих практик.