Meta представила приложение, которое подбирает наряды из вашего гардероба

Meta запустила Style Sketch – мобильное приложение с искусственным интеллектом, которое создает цифровой гардероб, предлагает комбинации одежды и позволяет примерить их на виртуальной модели. Пока что сервис доступен в Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

Новое приложение Meta доступно на Android и iOS в трех странах Юго-Восточной Азии. О его запуске первым сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Об этом пишет Engadget.

Как работает ИИ-приложение Style Sketch?

Style Sketch может подключаться к аккаунтам Facebook и инстаграма и формировать цифровой гардероб на основе фотографий одежды, которые пользователь публиковал в соцсетях. При этом привязывать аккаунты Meta необязательно: можно загрузить снимки из галереи смартфона или сфотографировать вещи непосредственно в приложении.

После создания цифрового гардероба пользователь получает рекомендации по сочетанию одежды. Приложение также позволяет выбрать конкретную вещь и подобрать образ вокруг нее. Отдельная функция – виртуальная примерка. Style Sketch создает модель, которая учитывает тип фигуры и оттенок кожи пользователя, а затем демонстрирует, как на ней будут смотреться различные комбинации одежды.

Что еще предлагает приложение?

Style Sketch может учитывать не только имеющийся гардероб, но и обстоятельства, для которых пользователь подбирает одежду. Например, можно указать погоду на день или попросить приложение составить план образов для предстоящего путешествия.

Таким образом, Meta пытается превратить ИИ-инструмент в персонального стилиста, который работает с вещами, уже имеющимися в гардеробе, вместо того чтобы просто рекомендовать новые покупки.

Запуск Style Sketch происходит на фоне расширения экспериментов Meta по созданию отдельных приложений на основе искусственного интеллекта. Ранее компания представила Waddle World – игру в стиле Tamagotchi, которую запустила на Филиппинах. В Meta объясняли, что развитие ИИ значительно упростило разработку новых приложений, а такие продукты также помогают привлекать пользователей к собственным ИИ-системам компании.

Кто еще разрабатывает виртуальную примерку одежды?

Meta не первая интегрировала такие возможности в свои продукты. Google еще в 2025 году добавила функцию виртуальной примерки одежды в ИИ-поиск. А в начале 2026 года в Google Photos появилась функция Wardrobe, которая создает каталог вещей на основе фотографий в библиотеке пользователя.

Свой инструмент для виртуальной примерки также представила OpenAI. В ChatGPT можно загрузить фотографию человека и изображение одежды, чтобы увидеть, как она будет смотреться на нем.

Пока что Meta ограничила доступ к Style Sketch тремя странами. Компания не сообщила, когда планирует расширить географию запуска.