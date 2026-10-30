Meta представила застосунок, який підбирає образи з вашого гардероба

Новий застосунок Meta доступний на Android та iOS у трьох країнах Південно-Східної Азії. Про його запуск першим повідомив консультант із соціальних мереж Метт Наварра. Про це пише Engadget.

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Як працює ШІ-застосунок Style Sketch?

Style Sketch може підключатися до облікових записів Facebook та Instagram і формувати цифровий гардероб на основі фотографій одягу, які користувач публікував у соцмережах. Водночас прив'язувати акаунти Meta необов'язково: можна завантажити знімки з галереї смартфона або сфотографувати речі безпосередньо в застосунку.

Після створення цифрового гардероба користувач отримує рекомендації щодо поєднання одягу. Застосунок також дозволяє вибрати конкретну річ і підібрати образ навколо неї. Окрема функція – віртуальна примірка. Style Sketch створює модель, яка враховує тип фігури та відтінок шкіри користувача, а потім демонструє, як на ній виглядатимуть різні комбінації одягу.

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Які ще можливості пропонує застосунок?

Style Sketch може враховувати не лише наявний гардероб, а й обставини, для яких користувач підбирає одяг. Наприклад, можна вказати погоду на день або попросити застосунок скласти план образів для майбутньої подорожі.

Таким чином, Meta намагається перетворити ШІ-інструмент на персонального стиліста, який працює з речами, що вже є в гардеробі, замість того щоб просто рекомендувати нові покупки.

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Запуск Style Sketch відбувається на тлі розширення експериментів Meta зі створенням окремих застосунків на основі штучного інтелекту. Раніше компанія представила Waddle World – гру в стилі Tamagotchi, яку запустила на Філіппінах. У Meta пояснювали, що розвиток ШІ значно спростив розробку нових застосунків, а такі продукти також допомагають залучати користувачів до власних ШІ-систем компанії.

Хто ще розробляє віртуальну примірку одягу?

Meta не першою інтегрувала такі можливості у свої продукти. Google ще у 2025 році додала функцію віртуальної примірки одягу до ШІ-пошуку. А на початку 2026 року в Google Photos з'явилася функція Wardrobe, яка створює каталог речей на основі фотографій у бібліотеці користувача.

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Власний інструмент для віртуальної примірки також представила OpenAI. У ChatGPT можна завантажити фотографію людини та зображення одягу, щоб побачити, як він виглядатиме на ній.

Поки що Meta обмежила доступ до Style Sketch трьома країнами. Компанія не повідомила, коли планує розширити географію запуску.