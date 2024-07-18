Над Статуей Свободы сгорел метеор, вызывая грохот и дрожь по всему Нью-Йорку

Служба наблюдения за метеоритами NASA подтвердила, что громкие звуки, которые напугали жителей американского Нью-Йорка во вторник, 16 июля, были вызваны метеором, сгоревшим в небе над городом.

Что случилось

Согласно "очень приблизительному определению траектории метеора", как описал его метеорологический департамент, "огненный шар при дневном свете" впервые был замечен примерно в 78 километрах над гаванью Нью-Йорка, а затем сгорел прямо над Статуей Свободы, распавшись лишь в 46 километрах над знаменитой достопримечательностью.

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Местные СМИ сообщают о наблюдении огненного шара, а также о взрывах и толчках между 10 утра и полуднем по восточному световому времени,

– написали потом в NASA Meteor Watch, добавив, что все их выводы базируются на нескольких свидетельствах очевидцев, поскольку "пока нет никаких данных с камер или спутников, которые бы позволили уточнить" информацию.

В то время как некоторые люди видели огненный шар собственными глазами, другие слышали только грохот – например, в соседнем штате Нью-Джерси. Высокие температуры во вторник утром могли способствовать тому, что звук от взрыва в небе распространился дальше, чем ожидалось, говорят метеорологи. Звуковые волны движутся в теплом воздухе быстрее, чем в холодном, потому что молекулы воздуха при более высоких температурах имеют больше энергии и быстрее вибрируют.

Агентство добавило, что ни один обломок, насколько известно, не долетел до земли, поскольку космический гость полностью сгорел в атмосфере, а любой дополнительный грохот в зданиях мог быть результатом "военной активности поблизости в то время, когда пролетел метеор". По стечению обстоятельств, в этот момент в Нью-Джерси проводились какие-то "военные действия", но СМИ не предоставляют конкретики по этому поводу.

Сейчас в сети можно найти две видеозаписи, сделанные за пределами Нью-Йорка: видео

Ситуация, безусловно напугала жителей города, которые не могли быть предупреждены об инциденте. Хотя NASA и отслеживает то, что происходит в космосе, все же это в основном касается больших астероидов, которые могут представлять опасность для землян. Но такие маленькие камни, как тот, что создал этот огненный шар, имеют очень незначительные размеры и в основном вообще не замечаются учеными, пока не сгорят в атмосфере. Они крайне редко долетают до поверхности планеты, а потому ученые почти не уделяют им внимания.

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По приблизительным оценкам, размер метеора составлял всего 30 сантиметров в диаметре, сообщил Уильям Кук, руководитель программы NASA по изучению метеорологической среды. По его словам, он превратился в огненный шар из-за тепла, которое генерирует его высокая скорость, добавив, что "вы ожидаете увидеть метеоры ночью, но не днем", поэтому это весьма редкое событие.