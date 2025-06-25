Метеоритный поток Июньские Боотиды 2025: что ожидать и как наблюдать в Украине

Жители Украины имеют прекрасную возможность насладиться уникальным небесным зрелищем - метеоритным потоком Июньские Боотиды, который достигнет своего пика в ночь с 26 на 27 июня 2025 года.

Это ежегодное астрономическое событие, хотя и не всегда предсказуемое, может подарить незабываемые впечатления. 24 Канал рассказывает, что это за поток, чего от него ждать и как лучше всего его наблюдать.

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Что такое Июньские Боотиды?

Ежедневно, по данным NASA, около 44 тысяч килограммов древнего космического мусора, который происходит еще со времен формирования Солнечной системы, сгорает в атмосфере Земли. Эти частицы, известны как метеоры, оставляют за собой яркие следы, которые можно увидеть невооруженным глазом. Когда наша планета проходит через шлейфы мусора, оставленные кометами, возникают периоды повышенной активности, которые называют метеоритными потоками.

В июне Земля пересекает поток частиц, оставленных кометой 7P/Pons-Winnecke, диаметр которой составляет около 5 километров. Именно это явление получило название Июньские Боотиды, поскольку точка, из которой, кажется, вылетают метеоры (радиант), расположена в созвездии Волопаса (Bootes).

Чего ожидать от Июньских Боотидов в 2025 году?

Июньские Боотиды активны с 22 июня до 2 июля, а их пик, по данным Международной метеорной организации, придется на 27 июня. В этот период метеоры, связанные с кометой, можно будет увидеть, если смотреть в направлении созвездия Волопаса.

Однако не стоит ожидать зрелище, подобное мощным потокам, таких как Персеиды или Геминиды, которые могут демонстрировать "дождь" из более 100 метеоров в час. Американское метеорное общество классифицирует Июньские Боотиды как переменный поток "Класс III", а это означает, что иногда они могут быть очень активными, но чаще за ночь можно увидеть только один метеор.

В этом году наблюдения обещают быть благоприятными благодаря фазе молодого месяца, которая обеспечит темное небо. Это идеальные условия для того, чтобы заметить даже слабые метеоры, если повезет.

Когда и как лучше всего наблюдать Июньские Боотиды в Украине?

Для жителей Украины, в частности во Львове и других регионах, лучшее время для наблюдения за Июньскими Боотидами – это ночь с 26 на 27 июня, когда поток достигнет пика. Радиант в созвездии Волопаса будет видим над горизонтом в течение всей ночи, но выше всего он поднимется перед заходом солнца.

Поэтому оптимальное время для наблюдения – первые часы после наступления темноты, примерно с 22:00 до 1:00 по местному времени.

Вот несколько советов, как сделать наблюдение успешным:

Выберите место с минимальным световым загрязнением. Лучше всего выехать за город, подальше от уличных фонарей и ярких огней.

Смотрите не прямо на радиант, а немного в стороне. Чтобы увидеть самые длинные следы метеоров, направьте взгляд примерно на 40 градусов от созвездия Волопаса в направлении зенита (точки прямо над головой). Для ориентира, ширина вашего сжатого кулака на вытянутой руке равна примерно 10 градусам. Отмерьте четыре таких "кулака" от Волопаса, чтобы найти оптимальный участок неба.

Используйте приложения для наблюдения за звездами. Созвездие Волопаса можно легко найти с помощью мобильных приложений для астрономов, таких как SkyView или Stellarium. Это поможет быстро сориентироваться на небе.

Будьте терпеливыми. Поскольку Июньские Боотиды не всегда активны, возможно, придется ждать долго, чтобы увидеть хотя бы один метеор.

Июньские Боотиды – это не самый яркий метеоритный поток, но возможность увидеть хотя бы несколько "падающих звезд" в темном небе может стать замечательным опытом.