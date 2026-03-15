Что такое метеорный дождь и как он возникает: простое объяснение сложного вопроса

Ночное небо иногда превращается в арену для удивительного зрелища, когда десятки ярких вспышек мгновенно прорезают темноту. Люди тысячелетиями наблюдали за этим явлением, давая ему романтические названия и ища в нем скрытые знаки. Однако за внешней магией кроются четкие физические процессы и движение гигантских космических тел, которые оставляют свой длительный след в истории нашей планеты.

Почему возникают метеорные потоки?

Метеорный поток, который в народе чаще называют звездопадом или звездным дождем, является увлекательным природным явлением, во время которого на небосклоне можно увидеть многочисленные метеоры, летящие будто из одной точки. Это явление имеет периодический характер, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время, пишет 24 Канал.

Главной причиной возникновения таких потоков являются кометы, вращающиеся вокруг Солнца. Астроном Фред Виппл еще в 1951 году предложил модель комет как "грязных снежков", состоящих из льда и каменистых частиц. Когда такая комета приближается к Солнцу, ее ледяная поверхность начинает испаряться под действием тепла, высвобождая огромное количество пыли и мелких камней. Эти обломки формируют метеорный рой, который растягивается вдоль всей орбиты кометы.

Метеорный поток возникает именно в тот момент, когда Земля во время своего движения вокруг Солнца пересекает этот пылевой след. Обломки входят в атмосферу и сгорают, вспыхивая яркими взрывами.

Метеоры становятся видимыми для человеческого глаза, когда оказываются на высоте примерно 97 километров, хотя современные видеонаблюдения фиксируют отдельные яркие болиды на высоте более 130 – 135 километров.

Иногда Земля сталкивается с особенно плотными участками кометного мусора, что вызывает метеорные штормы. Во время таких событий количество вспышек может достигать тысяч или даже десятков тысяч в час.

Кроме обычных метеоров, иногда возникает явление, когда космическое тело входит в атмосферу под очень малым углом, проходит сквозь ее верхние слои и снова вылетает в открытый космос.

Что такое радиант?

Интересным аспектом наблюдений является так называемый радиант – воображаемая точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают все метеоры потока. Это лишь оптический эффект перспективы, подобный тому, как параллельные железнодорожные рельсы кажутся такими, что сходятся в одной точке на горизонте.

Именно по расположению радианта метеорные потоки получают свои названия. Например, знаменитые августовские Персеиды названы в честь созвездия Персея, а ноябрьские Леониды – в честь созвездия Льва.



Это изображение, которое не является настоящей фотографией, демонстрирует, что такое радиант / Фото Freepik

Как наблюдать за метеорами?

Для успешного наблюдения за любым звездопадом специалисты советуют выбирать места с минимальным искусственным освещением и давать глазам не менее 20 минут для адаптации к полной темноте.

Использовать бинокли или телескопы не стоит, ведь они дают ограниченный обзор, тогда как точное место появления метеора заранее неизвестно.

Какая звезда между метеоритом, метеором и метеороидом?

Большинство космических объектов, которые мы наблюдаем на ночном небе, имеют общее происхождение, однако получают разные научные названия в зависимости от своего текущего местонахождения.

Метеороид

Пока определенный обломок камня или металла свободно путешествует сквозь вакуум космического пространства, исследователи называют его метеороидом. Эти объекты могут иметь очень разные габариты: от крошечных частиц пыли, размером с песчинку, до больших каменных глыб, диаметр которых достигает 30 метров.

В научном сообществе существует два основных подхода к классификации таких тел по размеру: один определяет метеороид как объект до 10 метров, другой – как камень до 30 метров в диаметре. Если же размер космического тела превышает эти показатели, его уже классифицируют как астероид. Мельчайшие частицы, размер которых не превышает 1 миллиметра или даже 30 микрометров, называют микрометеороидами.



Метеороид – это камень в космосе / Фото Freepik

Метеор

Когда метеороид на огромной скорости входит в плотные слои земной атмосферы, он начинает интенсивно взаимодействовать с воздухом. Из-за сильного трения и сжатия газов перед объектом он мгновенно раскаляется, создавая вокруг себя оболочку из ионизированного воздуха. Именно это яркое световое явление, которое мы ошибочно называем звездой, падающей, в науке получило название метеор.

Важно подчеркнуть, что метеор – это не само физическое тело, а атмосферное явление, сопровождающее процесс сгорания космического обломка. Во время этого процесса температура вокруг объекта может подниматься до 1650 градусов Цельсия. Большинство таких фрагментов становятся заметными на высоте около 97 километров, хотя современные камеры фиксируют отдельные вспышки на высоте от 130 – 135 до 160 – 195 километров.



Метеор – это процесс падения космического камня в атмосфере Земли, когда он вспыхивает огнем / Фото Unsplash

Болид

Если метеор оказывается чрезвычайно ярким и заметным, его часто называют болидом. Такие объекты при падении могут сопровождаться не только мощной световой вспышкой, но и звуковыми эффектами, похожими на взрывы. Это происходит из-за экстремального нагрева и разрушения тела в атмосфере.

Метеорит

Несмотря на большую скорость и температуру, большинство космических частиц имеют размер обычной песчинки, поэтому они полностью испаряются в небе. Однако, если космический камень окажется достаточно массивным, чтобы выдержать путь сквозь атмосферу и достичь поверхности Земли, он получает финальное название – метеорит. Таким образом, метеорит – это уже твердая находка, которую можно поднять с земли, взвесить и детально исследовать в лаборатории.



Метеорит Мэриборо / Фото Museums Victoria



Метеорит, который пробил крышу дома в США в 2025 году / Эндрю Дэвис Такер

Какие самые сильные метеоритные дожди можно наблюдать в 2026 году?

В 2026 году основными событиями станут традиционные потоки, интенсивность которых зависит от плотности кометного мусора, сквозь который будет проходить Земля.

Первым крупным звездопадом года были Квадрантиды в начале января.

Вслед за ними в апреле наступит пик Лирид, образованных метеороидами кометы Тэтчера.

Однако настоящий космический фейерверк в 2026 году ожидается в августе, когда активизируются Персеиды. Этот поток считается одним из самых зрелищных: в период его пика, приходящегося на 11 – 13 августа, можно наблюдать от 100 до 120 вспышек в час при идеальных условиях.

Осенний сезон наблюдений 2026 года украсят Ориониды в октябре и Леониды во второй половине ноября. Леониды особенно известны своей способностью создавать метеорные штормы, когда количество вспышек достигает тысяч в час, хотя такие масштабные события происходят не каждый год.

Завершит календарный год один из самых мощных потоков – Геминиды. В отличие от большинства других дождей, Геминиды вызваны не кометой, а обломками астероида 3200 Фаэтон.

Самые сильные метеорные дожди в истории наблюдений

Леониды 1799 года

Одним из первых подробно описанных штормов было событие 12 ноября 1799 года. Известный ученый Александер фон Гумбольдт, находясь в Венесуэле, зафиксировал небо, буквально переполненное болидами и падающими звездами. Метеоры оставляли следы, державшиеся в воздухе до восьми секунд, а некоторые из них по видимому размеру напоминали Юпитер.

Это были Леониды – поток, возникающий, когда Земля пересекает пылевой путь кометы Темпеля – Туттла.

Звездный снегопад 1833 года

Настоящим потрясением стал "звездный снегопад" 13 ноября 1833 года. В Соединенных Штатах Америки свидетели описывали метеоры, падавшие так обильно, как снег во время бури. Оценки того времени указывают на невероятную частоту – до 20 вспышек в секунду. Люди в панике выбегали на улицы, звонили в церковные колокола, считая, что наступил последний день человечества.

Именно наблюдение этого шторма привело к открытию явления радианта – точки, из которой, как кажется из-за эффекта перспективы, вылетают все метеоры.

Это открытие также доказало, что метеоры имеют космическое происхождение, а не возникают в верхних слоях атмосферы как погодные явления.

Андромедиды 1872 года

Не менее впечатляющими были Андромедиды, вызванные распадом кометы Биелы. 27 ноября 1872 года в Италии наблюдали "огненный дождь" с частотой четыре метеора в секунду. В 1885 году этот поток вернулся еще мощнее, оставляя в небе ослепительные фосфорные следы.

Дракониды 1933 года

Также история зафиксировала неожиданный шторм Драконидов 9 октября 1933 года, когда над Европой метеоры падали так часто, что достигали 480 объектов в минуту.

Леониды 1966 года

Однако абсолютным рекордсменом современности стали Леониды 16 ноября 1966 года. Это было событие века: в небе над Аризоной и Калифорнией наблюдатели видели от 10 до 40 метеоров в секунду. Это означает, что за один час в атмосфере сгорало около 70 000 – 144 000 частиц.

Отдельные болиды были настолько яркими, что их видели сквозь облака, а их следы оставались видимыми до 20 минут.

Леониды 1999 – 2002 годов

Последние крупные всплески активности Леонидов наблюдались в период 1999 – 2002 годов. В 2001 году жители Австралии и Дальнего Востока стали свидетелями интенсивного метеорного дождя с частотой 4200 метеоров в час.