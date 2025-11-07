Китайский зонд сделал фото редкой межзвездной кометы 3I/ATLAS возле Марса

Китайский марсианский орбитальный аппарат Tianwen-1 получил изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS во время ее пролета вблизи Красной планеты. Эти снимки должны помочь человечеству лучше понять загадочный объект, который славится своим странным поведением.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщило, что его зонд Tianwen-1 фотографировал комету с 1 по 4 октября, информирует 24 Канал со ссылкой на заявление космического ведомства Китая.

Смотрите также Таинственная комета 3I/ATLAS ведет себя странно: она ускорилась без причины озадачив ученых

Как фотографировали комету 3I/ATLAS?

Для этого использовали камеру высокого разрешения HiRIC. Операция была сложной: аппарату, обычно снимающему яркую поверхность Марса с низкой орбиты, пришлось отслеживать тусклый объект.

Комета находилась на расстоянии 28,96 миллиона километров, двигалась со скоростью 58 километров в секунду и имела ширину всего 5,6 километра.



Фото 3I/ATLAS сделанное камерой HiRIC / Фото CNSA

Согласно заявлению CNSA, полученные данные были обработаны наземной системой. На изображениях четко видны характерные черты кометы: ядро и окружающую ком, диаметр которой достигает нескольких тысяч километров.

Что известно о комете 3I/ATLAS?

Напомним, что комета 3I/ATLAS – это третий подтвержденный межзвездный объект, который достиг нашей Солнечной системы, из другой звездной системы. Предыдущими были "Оумуамуа" в 2017 году и 2I/Борисов в 2019 году.

Считается, что 3I/ATLAS может быть старше нашей Солнечной системы, как отмечает ESA на основе данных, собранных с аппаратов ExoMars и Mars Express.

Гарвардский ученый Ави Лёб выдвинул гипотезу, что 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом внеземного происхождения. Он предполагает, что этот объект может иметь враждебные намерения.

Среди прочего, из-за особенностей химического состава, комета 3I/ATLAS постоянно меняет свой цвет. В последний раз этот межзвёздный хамелеон приобрел голубой оттенок после внезапного увеличения яркости. Комета имеет необычный химический состав, включая высокое содержание углекислого газа. Частая смена цвета объясняется учеными как естественные процессы, несмотря на спекуляции о ее искусственном происхождении.

Недавно комета достигла перигелия на расстоянии 203 миллиона километров от Солнца. Это может предоставить важные данные о природе объекта.

Сейчас за кометой наблюдают многочисленные научные инструменты и обсерватории по всему миру и в космосе. Мы собрали лучшие фото 3I/ATLAS с момента ее обнаружения.