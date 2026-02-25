OLED больше не лучший дисплей: какая технология теперь заняла его место

OLED долгое время считался эталоном качества изображения благодаря глубокому черному и высокому контрасту. Однако новая технология MicroLED предлагает еще более высокую яркость, более долгий срок службы и меньший риск выгорания, хотя пока остается слишком дорогой для массового рынка.

Покупатели телевизоров и мониторов давно знают, что простые LCD-панели уступают по качеству изображения более современным решениям. OLED стал популярным благодаря самосветящимся пикселям, которые могут полностью выключаться, создавая так называемый настоящий черный цвет. Это обеспечивает глубокий контраст, насыщенные цвета и качественный HDR. Об этом пишет Make use of.

Чем MicroLED превосходит OLED и в чем его проблема?

OLED-дисплеи сегодня используются в смартфонах, смартчасах, ноутбуках, мониторах и телевизорах. Они имеют отличные углы обзора и быстрый отклик. Однако технология не лишена недостатков.

Главная проблема OLED – ограниченная пиковая яркость. Самые яркие телевизоры на OLED в реальных условиях достигают примерно 2000–2500 нит. Это существенно меньше, чем могут предложить новые MicroLED-панели.

Еще один минус – риск выгорания и постепенная деградация. OLED использует органические материалы, которые светятся под действием тока. Со временем они изнашиваются, яркость уменьшается, а на экране могут оставаться следы статических элементов интерфейса. Хотя выгорание возможно для любой технологии, OLED более чувствителен к этому из-за природы органических материалов.

MicroLED имеет похожий принцип работы – это также самосветящаяся технология с выключением пикселей на уровне каждой точки. Однако вместо органических материалов используются неорганические микроскопические светодиоды.

Благодаря этому MicroLED сочетает преимущества OLED – идеальный черный, высокий контраст и широкие углы обзора – с более долгим сроком службы и более низким риском выгорания.

Самое большое преимущество MicroLED – яркость. Коммерческие панели уже сегодня способны выдавать от 2000 до 10 000 нит, что примерно в пять раз больше показателей лучших OLED-экранов. Теоретически эта разница может стать еще больше. Кроме того, MicroLED отличается лучшей энергоэффективностью и очень быстрым откликом.

Несмотря на это, технология остается нишевой. Хотя MicroLED был изобретен еще в 2000 году, потребительские решения начали появляться только в последние годы. Компания Samsung представила модульный телевизор The Wall на выставке CES 2018, а впоследствии вывела на рынок первые потребительские модели.

Впрочем, цены пока остаются заоблачными. Один из самых доступных MicroLED-телевизоров Samsung в розничной продаже стоит около 110 000 долларов. Высокая себестоимость производства, сложные материалы и большой процент брака делают технологию недоступной для массового потребителя.

В итоге MicroLED технически превосходит OLED – по яркости, долговечности и потенциалу развития. Но из-за цены большинство пользователей еще долго будут оставаться с OLED как лучшим реалистичным выбором среди самосветящихся дисплеев.