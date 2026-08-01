Microsoft разрабатывает Copilot Super App, который объединит чат, программирование и автономных агентов

Microsoft готовит масштабное обновление Copilot, которое должно изменить принцип работы с искусственным интеллектом. Компания планирует объединить несколько ключевых функций в одном приложении для частных и корпоративных пользователей.

Microsoft планирует уже к концу этого года выпустить новое приложение Copilot, которое объединит все основные инструменты искусственного интеллекта компании в единую платформу. Об этом сообщил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла во время последнего отчета компании перед инвесторами. Об этом пишет GSMarena.

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Что изменится после появления Copilot Super App?

По его словам, новый Copilot станет своеобразным "суперприложением", которое объединит традиционный чат с искусственным интеллектом, инструменты для программирования, функцию Cowork для совместной работы, а также новых автономных агентов Autopilots. Запуск запланирован как для обычных пользователей, так и для бизнес-клиентов.

Microsoft стала очередной большой технологической компанией, присоединившейся к гонке за создание универсальной платформы с искусственным интеллектом. Идея заключается в том, чтобы пользователь мог выполнять большинство своих повседневных задач в одном приложении, не переключаясь между различными сервисами.

Подобную стратегию уже реализуют и конкуренты. OpenAI развивает ChatGPT Work, тогда как Anthropic интегрирует возможности Cowork непосредственно в чат-бота Claude. Все эти решения преследуют общую цель – сделать искусственный интеллект не просто собеседником или помощником при написании кода, а полноценной рабочей средой.

Для OpenAI и Anthropic это также имеет стратегическое значение, поскольку компании стремятся максимально повысить вовлеченность пользователей в преддверии возможных первичных публичных размещений акций.

Microsoft делает ставку на огромную корпоративную аудиторию

Несмотря на то, что Copilot уступает ChatGPT по количеству платных пользователей, у Microsoft одна из крупнейших корпоративных экосистем в мире. Именно на нее компания делает основную ставку при развитии своего искусственного интеллекта.

В настоящее время у Microsoft около 30 миллионов платных подписчиков Copilot. Для сравнения: общее количество корпоративных рабочих мест, на которых используются продукты компании, составляет примерно 450 миллионов. Это означает, что потенциал для дальнейшего роста сервиса остается чрезвычайно большим.

Благодаря значительным финансовым ресурсам Microsoft может активно инвестировать в развитие Copilot и интегрировать новые возможности в единую платформу. Именно поэтому запуск Copilot Super App может стать одним из важнейших этапов в развитии сервиса и усилить конкуренцию с OpenAI и Anthropic на рынке корпоративного искусственного интеллекта.