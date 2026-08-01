Microsoft планує вже до кінця цього року випустити новий застосунок Copilot, який об'єднає всі основні інструменти штучного інтелекту компанії в єдину платформу. Про це повідомив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час останнього звіту компанії перед інвесторами. Про це пише GSMarena.

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Що зміниться після появи Copilot Super App?

За його словами, новий Copilot стане своєрідним "суперзастосунком", який поєднає традиційний чат зі штучним інтелектом, інструменти для програмування, функцію Cowork для спільної роботи, а також нових автономних агентів Autopilots. Запуск запланований як для звичайних користувачів, так і для бізнес-клієнтів.

Microsoft стала черговою великою технологічною компанією, яка долучилася до перегонів за створення універсальної платформи зі штучним інтелектом. Ідея полягає в тому, щоб користувач міг виконувати більшість своїх повсякденних завдань в одному застосунку, не перемикаючись між різними сервісами.

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Подібну стратегію вже реалізують і конкуренти. OpenAI розвиває ChatGPT Work, тоді як Anthropic інтегрує можливості Cowork безпосередньо в чат-бот Claude. Усі ці рішення мають спільну мету – зробити штучний інтелект не лише співрозмовником чи помічником для написання коду, а повноцінним робочим середовищем.

Для OpenAI та Anthropic це також має стратегічне значення, оскільки компанії прагнуть максимально збільшити залученість користувачів напередодні можливих первинних публічних розміщень акцій.

Microsoft робить ставку на величезну корпоративну аудиторію

Попри те, що Copilot поступається ChatGPT за кількістю платних користувачів, Microsoft має одну з найбільших корпоративних екосистем у світі. Саме на неї компанія робить основну ставку під час розвитку свого штучного інтелекту.

Наразі Microsoft має близько 30 мільйонів платних передплатників Copilot. Для порівняння, загальна кількість корпоративних робочих місць, які використовують продукти компанії, становить приблизно 450 мільйонів. Це означає, що потенціал для подальшого зростання сервісу залишається надзвичайно великим.

Завдяки значним фінансовим ресурсам Microsoft може активно інвестувати в розвиток Copilot та інтегрувати нові можливості в єдину платформу. Саме тому запуск Copilot Super App може стати одним із найважливіших етапів у розвитку сервісу та посилити конкуренцію з OpenAI і Anthropic на ринку корпоративного штучного інтелекту.