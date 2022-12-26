Для Windows 11 готовят новый "Проводник" и "Блокнот" с вкладками
Источник:Windows Latest
Microsoft продолжает эксперимент с Windows 11, пока, по слухам, продолжается активная разработка следующей версии операционной системы. В одном из следующих обновлений нас могут ожидать изменения в программах "Проводник" и "Блокнот".
Новый "Проводник", предназначенный для просмотра папок и файлов на вашем компьютере, больше не будет так долго перезапускаться при сбоях, а элементы, вроде панели задач или рабочего стола, не будут исчезать. Это позволит ускорить работу системы и сделать ее более стабильной. Для этого разработчики кардинально изменят логику работы программы.
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Как изменится "Проводник"
В сегодняшней версии он встроен в систему и сильно связан с ней. Если через "Диспетчер задач" закрыть процесс explorer.exe, исчезнет рабочий стол с ярлыками, обои, панель задач и прочее.
Microsoft хочет убрать эти компоненты из "Проводника" так, чтобы сделать их отдельными элементами, хотя пока неясно, как это будет реализовано. Однако первые шаги уже сделаны. В тестовых версиях Windows 11 появилась возможность отдельно запускать утилиту ShellAppRuntime.exe, отвечающую за работу панели задач, рабочего стола и других компонентов интерфейса отдельно от "Проводника". Если этот процесс завершить, интерфейс Windows пропадет с экрана, но "Проводник" и процесс explorer.exe все еще будут запущены.
Пока эта возможность есть только у участников программы бета-тестирования Windows Insider. Когда новинка появится в стабильной версии, не сообщается.
Новый "Блокнот"
Изменение претерпевает еще одна стандартная программа Windows – "Блокнот". В ней, судя по всему, появятся вкладки, вроде таковых в браузере. Кстати, ранее в этом году вкладки появились и в "Проводнике" Windows 11.
Информация о возможном обновлении пришла от одного из менеджеров компании. Он опубликовал твит, где была видна программа с двумя открытыми вкладками. Сообщение было удалено уже через несколько минут, но оно успело разойтись по сети.
"Блокнот" с вкладками / Фото Windows Latest
Интересно, что на скриншоте видно сообщение "Конфиденциально. Не обсуждайте функции и не делайте снимки экрана". Это означает, что функция уже тестируется, но на раннем этапе. Для инсайдеров она может появиться в 2023 году.