Microsoft анонсировала Maia 300 – новый специализированный чип для вычислений с использованием искусственного интеллекта, который станет частью инфраструктуры облачной платформы Azure. Компания планирует начать его внедрение в 2027 году. Разработка должна помочь Microsoft масштабировать вычислительные мощности для ИИ и обслуживать все большее количество запросов пользователей. Об этом пишет Techradar.

Что известно о новом ИИ-чипе Microsoft?

В отличие от универсальных графических процессоров, которые используются для различных задач, Maia 300 разрабатывался прежде всего для инференса – процесса, в ходе которого уже обученная модель искусственного интеллекта генерирует ответы, анализирует информацию или выполняет команды.

Это направление становится особенно важным по мере распространения генеративного ИИ. Если обучение моделей требует значительных вычислительных ресурсов, то инференс определяет, насколько быстро сервис реагирует на запрос, как долго генерирует ответ и сколько пользователей может обслуживать одновременно.

Microsoft рассчитывает, что Maia 300 обеспечит на 40 % больше сгенерированных токенов на мегаватт электроэнергии по сравнению с другими ведущими системами на базе графических процессоров. Токены – это единицы текста, на которые языковые модели разбивают входные данные и ответы. Их количество используется, в частности, для оценки производительности генеративного ИИ.

Заявленный показатель свидетельствует о стремлении компании не просто увеличить вычислительную мощность, но и снизить энергозатраты на обработку ИИ-запросов. В то же время это результат, заявленный самой Microsoft, а не независимо подтвержденный показатель для всех типов нагрузки.

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Как Maia 300 повлияет на Copilot, Teams и другие сервисы?

Одна из главных задач нового чипа – обеспечить работу следующего поколения ИИ-функций в продуктах Microsoft. Компания называет среди потенциальных направлений использования Copilot, Microsoft Teams, Cowork, GitHub Copilot и Microsoft Foundry.

В Microsoft 365 Copilot искусственный интеллект помогает работать с документами, электронной почтой, таблицами и другими рабочими материалами. Повышение производительности инфраструктуры может позволить быстрее обрабатывать сложные запросы, анализировать большие объемы информации и поддерживать больше одновременных взаимодействий.

Для Microsoft Teams важны функции, связанные с подведением итогов встреч, обработкой разговоров и помощью при совместной работе. Более эффективная инфраструктура инференса потенциально позволит масштабировать такие возможности без пропорционального увеличения энергозатрат.

Отдельное направление – Cowork, который Microsoft также упоминает среди продуктов, которые должны получить преимущества от развития ее ИИ-инфраструктуры. В то же время компания не привела конкретных сроков появления новых функций на базе Maia 300 или подробного перечня изменений для пользователей.

Еще одним потенциальным направлением является GitHub Copilot, который используется для помощи в написании и редактировании программного кода. Microsoft рассчитывает с помощью нового ускорителя поддерживать агентные сценарии программирования, когда ИИ может выполнять последовательность взаимосвязанных задач, а не только отвечать на отдельные вопросы.

Maia 300 также предназначен для Microsoft Foundry – платформы, с помощью которой разработчики создают и развертывают ИИ-приложения и модели. Собственная вычислительная инфраструктура даст компании больше возможностей для масштабирования таких сервисов.

Почему Microsoft делает ставку на инференс?

Архитектура Maia 300 разрабатывалась с учетом трех ключевых задач: обработки длинных контекстов, быстрой работы диалогового ИИ и выполнения длительных последовательностей действий автономными агентами.

Длинный контекст позволяет модели учитывать больше информации при построении ответа. Например, это может быть большой документ, длительная переписка или значительный объем программного кода. Для обработки таких данных требуются не только вычислительные мощности, но и быстрый доступ к памяти.

Разговорный ИИ, в свою очередь, должен быстро реагировать на запросы, чтобы взаимодействие с пользователем оставалось естественным. А агентные системы могут выполнять несколько связанных операций подряд, что увеличивает общий объем вычислений на одну задачу.

Именно поэтому Microsoft стремится сократить перемещение данных между компонентами системы и более эффективно использовать память, вычислительные ресурсы и сетевые соединения. Для этого компания применяет архитектуру потока данных, управляемую программным обеспечением, а также оптимизацию вычислительных ядер с помощью ИИ. Такой подход должен помочь удерживать данные ближе к тем компонентам, которые непосредственно их обрабатывают.

Какую производительность обещает Microsoft на уровне серверных стоек?

Microsoft привела характеристики не только отдельного ускорителя, но и целой серверной стойки, в которой Maia 300 будет работать вместе с другими компонентами инфраструктуры. По утверждению Microsoft, стойка с 96 ускорителями Maia 300 сможет обеспечить до семи раз большую пропускную способность обработки токенов на уровне всей стойки по сравнению со стойкой на базе Maia 200.

Этот показатель относится именно к конфигурации серверной стойки, а не является утверждением о семикратном ускорении каждого отдельного запроса или всех программ компании. Реальная производительность будет зависеть от моделей, характера нагрузки, программного обеспечения и настроек системы.

Большое количество ускорителей, объединенных высокоскоростной сетью, должно позволить обслуживать больше одновременных ИИ-взаимодействий и запускать более ресурсоемкие задачи. Microsoft рассчитывает, что новая конструкция будет масштабироваться от одной стойки до больших центров обработки данных.

Почему Maia 300 отличается от предыдущего поколения?

Новый ускоритель продолжает развитие собственной линейки ИИ-чипов Microsoft. Его предшественник, Maia 200, уже используется для рабочих нагрузок в производственной среде, в частности для Microsoft 365 Copilot и моделей, разрабатываемых командой Microsoft AI.

Microsoft заявляет, что Maia 200 обеспечивает до 1,7 раза больше токенов на ватт по сравнению с ведущей инфраструктурой на базе графических процессоров для встроенных ИИ-функций в Teams, Copilot и Cowork. Компания также сообщает о планах расширить использование Maia 200. Согласно обнародованной информации, к концу 2026 года к этому списку должны присоединиться GitHub Copilot и Microsoft Foundry.

Maia 300 должен стать следующим шагом в развитии этой инфраструктуры. Если Maia 200 уже используется для конкретных производственных задач, то новое поколение разрабатывается с учетом дальнейшего роста спроса на инференс, обработку длинных контекстов и работу автономных ИИ-агентов.

В то же время речь пока идет о заявленных характеристиках и планах Microsoft. Развертывание Maia 300 запланировано на 2027 год, поэтому реальные результаты его работы в масштабных системах еще предстоит подтвердить практическим применением.

Что это означает для развития ИИ-сервисов?

Разработка собственных ускорителей позволяет Microsoft оптимизировать аппаратное обеспечение под нужды своих моделей и программных продуктов. Компания может согласовывать конструкцию чипов, работу памяти, сетевые соединения и программные инструменты, а не полагаться исключительно на универсальные графические процессоры сторонних производителей.

Для пользователей потенциальные преимущества могут заключаться в более быстрой работе ИИ-функций, поддержке более сложных запросов и возможности одновременно обслуживать большее количество людей. Для бизнеса важным фактором станет и эффективность использования электроэнергии, ведь масштабирование генеративного ИИ требует все больших вычислительных мощностей.

Однако сам по себе новый чип не гарантирует мгновенного улучшения всех сервисов. Итоговый эффект будет зависеть от того, как Microsoft интегрирует Maia 300 в центры обработки данных, какие модели будет запускать на нем и насколько эффективно оптимизирует программное обеспечение.

Начало развертывания в 2027 году станет следующим важным этапом для собственной ИИ-инфраструктуры Microsoft. Если заявленные показатели подтвердятся на практике, Maia 300 поможет компании увеличить масштабы использования искусственного интеллекта без пропорционального роста энергозатрат.