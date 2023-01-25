Где достать Windows 10, когда Microsoft прекратит ее продажу

Microsoft прекратит продажу Windows 10 уже во вторник, 31 января. Это не такая уж шокирующая новость, поскольку с октября 2021 года компания полным ходом работает над Windows 11. Однако это все равно печальное развитие событий. Windows 10 является любимой ОС для многих пользователей ПК, а некоторые просто не могут обновиться до одиннадцати.

Конечно, Windows 10 еще очень рано хоронить. Корпорация Майкрософт будет продолжать поддерживать Windows 10 Home и Windows 10 Pro до 14 октября 2025, что дает многим пользователям ПК повод продолжить работу с этой ОС до тех пор.

Читайте на сайте Несмотря на старания Microsoft, Windows 11 до сих пор не дотягивает до своей предшественницы в главном параметре

Если на компьютере уже работает Windows 10, вы можете продолжать работу. Но если вы собираете ПК, вам понадобится новая лицензия для установки любимой ОС. 24 Канал рассказывает, где вы можете ее получить.

Купите Windows 10 непосредственно у Microsoft

К моменту написания этой статьи Microsoft все еще продает лицензии на Windows 10 на своем веб-сайте. Вы можете приобрести Windows 10 Home за 5399 гривен, а Windows 10 Pro за 7899 гривен. Если вы хотите приобрести легальную копию Windows 10 до истечения срока, установленного корпорацией Майкрософт, сейчас самое время сделать это.

Однако что делать после 1 февраля, когда вам не удастся совершить покупку на сайте Microsoft.

Обратитесь в обычный магазин техники

То, что Microsoft больше не продает Windows 10, не означает, что все остальные магазины прекращают продажу. Обратитесь за копиями Windows 10 спокойно можно в известные торговые сети, онлайн магазины и даже мелкие продавцы, которые до сих пор могут иметь копии операционки для продажи на своих прилавках.

Вы даже можете найти физическую копию системы для коллекции, так сказать.

Аккуратно с покупкой Windows 10 в интернете

Первые позиции с предложением купить Windows 10, которые появятся в поиске, будут посторонними реселлерами. Эти сайты существуют годы, и они предлагают копии Windows 10 гораздо дешевле, чем Microsoft и официальные продавцы. В то время как разработчик Windows берет за копию Windows 10 Home 5399 гривен, такие сайты могут продавать ключи по цене от 500 гривен.

Причина, по которой эти сайты могут продавать лицензии по такой цене, заключается в том, что они так или иначе получили программное обеспечение по дешевке. Возможно, сайт смог купить ключ в другой стране, где Microsoft взимает меньшую плату за Windows 10. А возможно, ключ ворован. Невозможно знать точно.

Вы можете скачать один из таких ключей и надеяться на лучшее, но, поскольку вы не знаете, легален ли он или нет, невозможно предсказать, как отреагирует ваш компьютер. Вы можете активировать ключ и продолжить использование Windows 10 до 2025 года. Или рано или поздно увидеть уведомления о необходимости активации вашей копии Windows.

Ищите старые ПК с наклейками ключей продукта

Если у вас есть доступ к старому компьютеру или ноутбуку с наклейкой ключа продукта, можно использовать эти коды для активации Windows 10 на том компьютере, которым вы пользуетесь сейчас. Эти наклейки работают на всех версиях Windows 7, поэтому это потенциальное решение.

Почему вам вообще не нужно покупать Windows 10

Если все, что вы хотите сделать – это запустить Windows 10 на своем ПК, не заплатив ни копейки, вы вполне можете это сделать, не прибегая к пиратству. Windows немного уникальна: Microsoft фактически позволяет вам загрузить и установить ОС на свой компьютер без предварительной оплаты – если вы делаете это по ISO-образу. Вы можете установить ОС с флешки или DVD, а по завершении игнорировать всплывающие окна с просьбой активировать программное обеспечение.

Интересно Microsoft, вероятно, возвращается к выпуску новых Windows каждые три года

Неактивированные версии Windows 10 имеют ограничения. Вам придется иметь дело с водяным знаком на экране, и вы упустите возможность изменять темы или обои (хотя вы можете установить свои обои, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении, которое вам нравится). Но вы сможете устанавливать все обновления и в большинстве своем, пользоваться ОС так, как она была бы активирована. Вы всегда сможете активировать программное обеспечение с помощью ключа продукта в будущем, если захотите.