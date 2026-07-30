Microsoft закрывает очередное приложение и удаляет несохраненные файлы

Microsoft готовит масштабное обновление своей экосистемы, которое заставит многих пользователей пересмотреть привычные инструменты для работы. Речь идет о закрытии классического сервиса Whiteboard.

Прощай, автономное приложение

Корпорация Microsoft официально обнародовала график отказа от текущей версии сервиса Whiteboard. Об этом пишет издание Neowin. Процесс будет проходить в несколько этапов, и первый критический дедлайн наступит уже 22 августа. С этого дня владельцы личных учетных записей больше не смогут создавать новые или редактировать существующие цифровые доски.

Помимо ограничений для личных аккаунтов, 22 августа также прекратят работу инструменты миграции для бизнес-клиентов. После этой даты перенести старые записи в новую систему станет невозможно.

Самой важной же датой является 5 сентября – день, когда Microsoft навсегда удалит все неперенесенные доски. Компания отдельно подчеркнула, что пользователи не смогут восстановить эту информацию после ее удаления.

Мы находимся на заключительной стадии миграции с устаревших Whiteboard на доски на базе OneDrive для корпоративных клиентов,

– заявили представители Microsoft в информационном сообщении Message Center.

Будущее сервиса в экосистеме Teams

Финальный аккорд запланирован на 14 сентября. Тогда прекратится официальная поддержка автономных приложений Whiteboard для операционной системы Windows 11 и мобильных устройств. Хотя разработчики не уточнили, исчезнет ли функциональность полностью, основной акцент теперь делается на интеграции.

Корпоративные пользователи получат доступ к своим доскам преимущественно через Microsoft Teams, а весь контент будет автоматически сохраняться в облачной инфраструктуре OneDrive организации. ИТ-администраторам рекомендуется в срочном порядке провести инвентаризацию контента и обновить внутреннюю документацию, чтобы избежать хаоса в рабочих процессах.