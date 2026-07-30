Прощавай, автономний додаток

Корпорація Microsoft офіційно розкрила графік відмови від поточної версії сервісу Whiteboard. Про це пише видання Neowin. Процес відбуватиметься у кілька етапів, і перший критичний дедлайн настане вже 22 серпня. З цього дня власники особистих облікових записів більше не зможуть створювати нові або редагувати наявні цифрові дошки.

Крім обмежень для персональних акаунтів, 22 серпня також припинять роботу інструменти міграції для бізнес-клієнтів. Після цієї дати перенести старі записи у нову систему стане неможливо.

Найважливішою ж датою є 5 вересня – день, коли Microsoft назавжди видалить усі неперенесені дошки. Компанія окремо наголосила, що користувачі не зможуть відновити цю інформацію після її видалення.

Ми знаходимося на фінальній стадії міграції зі спадкових Whiteboard до дощок на базі OneDrive для корпоративних клієнтів,

– заявили представники Microsoft у консультативному повідомленні Message Center.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Майбутнє сервісу в екосистемі Teams

Фінальний акорд запланували на 14 вересня. Тоді припиниться офіційна підтримка автономних додатків Whiteboard для операційної системи Windows 11 та мобільних пристроїв. Хоча розробники не уточнили, чи зникне функціональність повністю, основний акцент тепер робиться на інтеграції.

Корпоративні користувачі отримають доступ до своїх дошок переважно через Microsoft Teams, а весь контент автоматично зберігатиметься в хмарній інфраструктурі OneDrive організації. ІТ-адміністраторам радять терміново провести інвентаризацію контенту та оновити внутрішню документацію, щоб уникнути хаосу в робочих процесах.