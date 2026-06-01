Почему амбициозный космический проект SpaceX вызывает беспокойство экспертов

Илон Маск планирует создать гигантскую сеть из миллиона спутников, способных работать как орбитальные центры искусственного интеллекта. Идея обещает революцию в вычислениях, но в то же время вызывает серьезные сомнения относительно ее стоимости и реалистичности.

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, уже создала масштабную спутниковую систему Starlink, которая насчитывает примерно 10 тысяч аппаратов для интернет-связи. Однако новая концепция выглядит значительно амбициознее – запуск до 1 миллиона спутников, которые будут выполнять функции AI-дата-центров на орбите. Об этом пишет Forbes.

Способны ли орбитальные дата-центры изменить экономику искусственного интеллекта?

По словам американского инженера Роберта Зубрина, каждый спутник нынешнего поколения стоит около 2 миллионов долларов. Если масштабировать проект до миллиона аппаратов, общие расходы могут достичь примерно 2 триллионов долларов. Это сопоставимо с потенциальной рыночной оценкой компании после возможного IPO, что создает серьезный финансовый риск.

Главная проблема заключается в стоимости вывода оборудования на орбиту и энергетической эффективности. Маск предлагает использовать полностью многоразовую ракету Starship, запуск которой теоретически может происходить каждый час. Но даже при таких условиях, эксперты считают масштаб в миллион спутников чрезвычайно сложным.

Зубрин отмечает, что орбитальные солнечные панели и вычислительные системы значительно дороже наземных дата-центров. По его оценкам, стоимость производства электроэнергии в космосе может быть в десятки раз выше, чем на Земле, где уже существуют более дешевые альтернативы – от солнечных электростанций до атомной энергетики.

AI в космосе – технологический прорыв или преждевременная идея?

Идея орбитальных дата-центров активно обсуждается не только в SpaceX. Исследователи из Google, в частности команда проекта Suncatcher, рассматривают возможность запуска небольших прототипов спутников с AI-чипами. В сотрудничестве с компанией Planet Labs планируется тестовая миссия для проверки скоростных межспутниковых соединений.

Также крупные AI-модели, такие как ChatGPT и Google Gemini, уже используются как примеры систем, которые потенциально могут работать в распределенных вычислительных средах.

Впрочем, даже эти исследования признают: реальное экономически эффективное внедрение таких систем возможно не ранее середины 2030-х годов.

Финансовые риски и технологические границы

Ключевое беспокойство экспертов заключается в том, что нынешние затраты на запуск и обслуживание спутников не позволяют сделать космические дата-центры конкурентными. Даже при оптимистических сценариях снижения стоимости запусков до 200 долларов за килограмм, инфраструктура будет оставаться чрезвычайно дорогой.

Роберт Зубрин считает, что поспешное масштабирование проекта может привести к финансовым потерям для SpaceX и даже замедлить развитие компании. По его мнению, космос пока не готов конкурировать с земной инфраструктурой в сфере искусственного интеллекта.