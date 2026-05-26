Каким будет следующий Starlink Mini?

Последние обновления прошивки терминалов Starlink содержат многочисленные упоминания о новой аппаратной модификации компактной антенны Mini. Самым интересным нововведением станет встроенный аккумулятор, что превратит устройство в полностью автономную точку доступа. Первым это заметило издание The Verge.

Исследователь Дзиньвэй Чжао заметил в майском релизе прошивки специальные строки кода, предназначенные для управления питанием.

В частности, функция DishBatteryStats позволяет системе считывать уровень заряда встроенной батареи, ее текущий статус и активный источник питания. В отличие от использования сторонних внешних аккумуляторов, интегрированное решение позволит системе нативно отображать точный процент заряда непосредственно в мобильном приложении.

В коде также зафиксированы три состояния питания: от порта USB-C, от внутренней батареи или одновременно от обоих источников. Такая схема обеспечивает сквозную поддержку питания, что должно положительно повлиять на долговечность аккумулятора и предотвратить его преждевременный износ.



Кусок кода, который свидетельствует о будущем обновлении / Скриншот Дзиньвэй Чжао/The Verge

Кроме аккумулятора, в прошивке появились упоминания о версии под названием MINI1_RUGGED_PROD1. По словам специалистов, это может быть защищенный вариант устройства, предназначен для использования в промышленных или военных целях:

Основное отличие от обычной mini1 – немного ниже показатели EIRP на канал и значения RSSI. Также это устройство включает дополнительный поток телеметрии для некоторых специальных целей,

– прокомментировал украинский специалист по ремонту Starlink Олег Кутков, как заметило издание "Межа".

Ожидается, что автономная версия получит батарею емкостью около 99 ватт-часов. Такой объем не только позволяет брать устройство на борт самолета, но и обеспечивает более 5 часов непрерывной работы.

Сейчас пользователи Starlink Mini вынуждены полагаться на внешние адаптеры или дорогие сторонние решения, например серия PeakDo LinkPower, которые не всегда имеют стабильное программное обеспечение.