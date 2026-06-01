Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, уже створила масштабну супутникову систему Starlink, яка налічує приблизно 10 тисяч апаратів для інтернет-зв'язку. Однак нова концепція виглядає значно амбітнішою – запуск до 1 мільйона супутників, які виконуватимуть функції AI-дата-центрів на орбіті. Про це пише Forbes.

Чи здатні орбітальні дата-центри змінити економіку штучного інтелекту?

За словами американського інженера Роберта Зубріна, кожен супутник нинішнього покоління коштує близько 2 мільйонів доларів. Якщо масштабувати проєкт до мільйона апаратів, загальні витрати можуть сягнути приблизно 2 трильйонів доларів. Це співставно з потенційною ринковою оцінкою компанії після можливого IPO, що створює серйозний фінансовий ризик.

Головна проблема полягає у вартості виведення обладнання на орбіту та енергетичній ефективності. Маск пропонує використовувати повністю багаторазову ракету Starship, запуск якої теоретично може відбуватися щогодини. Але навіть за таких умов, експерти вважають масштаб у мільйон супутників надзвичайно складним.

Зубрін наголошує, що орбітальні сонячні панелі та обчислювальні системи значно дорожчі за наземні дата-центри. За його оцінками, вартість виробництва електроенергії у космосі може бути у десятки разів вищою, ніж на Землі, де вже існують дешевші альтернативи – від сонячних електростанцій до атомної енергетики.

AI у космосі – технологічний прорив чи передчасна ідея?

Ідея орбітальних дата-центрів активно обговорюється не лише у SpaceX. Дослідники з Google, зокрема команда проєкту Suncatcher, розглядають можливість запуску невеликих прототипів супутників із AI-чіпами. У співпраці з компанією Planet Labs планується тестова місія для перевірки швидкісних міжсупутникових з'єднань.

Також великі AI-моделі, такі як ChatGPT та Google Gemini, уже використовуються як приклади систем, що потенційно можуть працювати у розподілених обчислювальних середовищах.

Втім, навіть ці дослідження визнають: реальне економічно ефективне впровадження таких систем можливе не раніше середини 2030-х років.

Фінансові ризики та технологічні межі

Ключове занепокоєння експертів полягає в тому, що нинішні витрати на запуск і обслуговування супутників не дозволяють зробити космічні дата-центри конкурентними. Навіть за оптимістичних сценаріїв зниження вартості запусків до 200 доларів за кілограм, інфраструктура залишатиметься надзвичайно дорогою.

Роберт Зубрін вважає, що поспішне масштабування проєкту може призвести до фінансових втрат для SpaceX і навіть уповільнити розвиток компанії. На його думку, космос поки що не готовий конкурувати із земною інфраструктурою у сфері штучного інтелекту.