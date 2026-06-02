Компанія Apple вивчає можливість використання нової технології OLED-дисплеїв у майбутніх моделях Apple Watch. Про це повідомляє корейське видання The Elec. Йдеться про новий тип підкладки дисплея, який потенційно дозволить суттєво знизити енергоспоживання годинника.

Дивіться також У мережі показали перший підтверджений колір майбутнього iPhone Ultra

Чи допоможе новий дисплей збільшити автономність Apple Watch?

За даними джерела, над новою технологією працює компанія LG Display. Виробник розробляє так звану технологію HMO (High-Mobility Oxide) для своїх виробничих ліній OLED-панелей шостого покоління, призначених для невеликих і середніх дисплеїв.

Очікується, що HMO може стати наступником технології LTPO, яка зараз використовується в Apple Watch та iPhone. Саме LTPO дозволила реалізувати такі функції, як постійно активний дисплей і змінна частота оновлення екрана.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що змінює технологія HMO

Головна перевага нової розробки полягає у вищій рухливості електронів усередині транзисторів дисплея. Простими словами, електрони можуть переміщуватися матеріалом ефективніше, що дозволяє OLED-панелі працювати з меншими витратами енергії.

У сучасних масових OLED-дисплеях показник рухливості зазвичай не перевищує 10 квадратних сантиметрів на вольт-секунду. Водночас виробники дисплеїв прагнуть досягти рівня близько 30 – 50 квадратних сантиметрів на вольт-секунду для наступного покоління OLED-панелей.

Вищий показник рухливості може позитивно вплинути на автономність пристроїв без необхідності збільшувати акумулятор або змінювати конструкцію годинника.

Крім того, LG Display використовує виробничий процес "розпилення" (sputtering), який потенційно дозволяє простіше інтегрувати нову технологію в уже наявні виробничі лінії. Це може зробити перехід на HMO менш витратним порівняно з повним переобладнанням заводів.

Samsung розробляє власний підхід

Водночас інший великий постачальник OLED-панелей для Apple – Samsung Display – працює над альтернативним рішенням.

Компанія використовує технологію ALD (Atomic Layer Deposition), яка передбачає нанесення надтонких шарів матеріалу буквально по одному атомному шару за раз. Такий підхід є повільнішим, проте забезпечує точніший контроль над формуванням оксидного шару транзисторів.

Відмінності між підходами LG і Samsung свідчать про те, що галузь активно шукає оптимальне рішення для наступного покоління енергоефективних OLED-дисплеїв.

Чому саме Apple Watch може отримати новинку першим?

За інформацією The Elec, першим пристроєм Apple з підтримкою HMO може стати Apple Watch, який вийде у 2027 році.

Подібний сценарій відповідає практиці Apple останніх років. Компанія часто тестує нові дисплейні технології саме на смартгодинниках, а вже потім переносить їх на більш масові продукти, зокрема iPhone.

Тому впровадження HMO в Apple Watch може стати лише першим етапом ширшого переходу на нову архітектуру OLED-дисплеїв у продуктах компанії.

Втім, остаточного рішення поки немає. Перед початком серійного виробництва LG Display повинна підтвердити стабільність технології за кількома ключовими параметрами. Серед них – рухливість електронів, рівномірність роботи панелі, надійність, температурні характеристики виробництва та відсоток придатних дисплеїв після виготовлення.

Чого чекати від Apple Watch найближчими роками?

Наявні чутки свідчать, що лінійка Apple Watch 2026 року навряд чи отримає суттєві зміни зовнішнього вигляду. Більше того, масштабний редизайн пристрою наразі очікується не раніше 2028 року.

Однак це не виключає появу внутрішніх технічних оновлень раніше. Якщо HMO успішно пройде всі етапи тестування, Apple може впровадити новий тип OLED-панелей уже в моделях 2027 року. У такому разі користувачі можуть отримати помітне покращення автономності без змін дизайну та розмірів пристрою.