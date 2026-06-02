Компания Apple изучает возможность использования новой технологии OLED-дисплеев в будущих моделях Apple Watch. Об этом сообщает корейское издание The Elec. Речь идет о новом типе подложки дисплея, который потенциально позволит существенно снизить энергопотребление часов.

Смотрите также В сети показали первый подтвержденный цвет будущего iPhone Ultra

Поможет ли новый дисплей увеличить автономность Apple Watch?

По данным источника, над новой технологией работает компания LG Display. Производитель разрабатывает так называемую технологию HMO (High-Mobility Oxide) для своих производственных линий OLED-панелей шестого поколения, предназначенных для небольших и средних дисплеев.

Ожидается, что HMO может стать преемником технологии LTPO, которая сейчас используется в Apple Watch и iPhone. Именно LTPO позволила реализовать такие функции, как постоянно активный дисплей и переменная частота обновления экрана.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что меняет технология HMO

Главное преимущество новой разработки заключается в более высокой подвижности электронов внутри транзисторов дисплея. Простыми словами, электроны могут перемещаться по материалу эффективнее, что позволяет OLED-панели работать с меньшими затратами энергии.

В современных массовых OLED-дисплеях показатель подвижности обычно не превышает 10 квадратных сантиметров на вольт-секунду. В то же время производители дисплеев стремятся достичь уровня около 30 – 50 квадратных сантиметров на вольт-секунду для следующего поколения OLED-панелей.

Более высокий показатель подвижности может положительно повлиять на автономность устройств без необходимости увеличивать аккумулятор или менять конструкцию часов.

Кроме того, LG Display использует производственный процесс "распыления" (sputtering), который потенциально позволяет проще интегрировать новую технологию в уже существующие производственные линии. Это может сделать переход на HMO менее затратным по сравнению с полным переоборудованием заводов.

Samsung разрабатывает собственный подход

В то же время другой крупный поставщик OLED-панелей для Apple – Samsung Display – работает над альтернативным решением.

Компания использует технологию ALD (Atomic Layer Deposition), которая предусматривает нанесение сверхтонких слоев материала буквально по одному атомному слою за раз. Такой подход является более медленным, однако обеспечивает более точный контроль над формированием оксидного слоя транзисторов.

Различия между подходами LG и Samsung свидетельствуют о том, что отрасль активно ищет оптимальное решение для следующего поколения энергоэффективных OLED-дисплеев.

Почему именно Apple Watch может получить новинку первым?

По информации The Elec, первым устройством Apple с поддержкой HMO может стать Apple Watch, который выйдет в 2027 году.

Подобный сценарий соответствует практике Apple последних лет. Компания часто тестирует новые дисплейные технологии именно на смарт-часах, а уже потом переносит их на более массовые продукты, в частности iPhone.

Поэтому внедрение HMO в Apple Watch может стать лишь первым этапом более широкого перехода на новую архитектуру OLED-дисплеев в продуктах компании.

Впрочем, окончательного решения пока нет. Перед началом серийного производства LG Display должна подтвердить стабильность технологии по нескольким ключевым параметрам. Среди них – подвижность электронов, равномерность работы панели, надежность, температурные характеристики производства и процент годных дисплеев после изготовления.

Чего ждать от Apple Watch в ближайшие годы?

Имеющиеся слухи свидетельствуют, что линейка Apple Watch 2026 года вряд ли получит существенные изменения внешнего вида. Более того, масштабный редизайн устройства пока ожидается не ранее 2028 года.

Однако это не исключает появление внутренних технических обновлений раньше. Если HMO успешно пройдет все этапы тестирования, Apple может внедрить новый тип OLED-панелей уже в моделях 2027 года. В таком случае пользователи могут получить заметное улучшение автономности без изменений дизайна и размеров устройства.