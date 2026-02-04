Как Минцифра использует искусственный интеллект в государстве: рассказывает Борняков

Новый и.о. министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал о том, как ведомство продолжает внедрять искусственный интеллект в работу государственных услуг и инфраструктуру. Речь идет об уже запущенных проектах и планах на 2026 год, включая развитие AI-технологий в приложении Дія и обороне.

После перехода Михаила Федорова в Министерство обороны Украины Минцифру возглавил Александр Борняков, который до этого был заместителем министра по ключевым проектам цифровизации. Он пояснил, что главная задача сейчас – сохранить непрерывность работы ведомства и продолжать развитие имеющихся технологий, в частности в сфере искусственного интеллекта. Об этом Борняков рассказал в интервью 24 Каналу.

Смотрите также "Стратегическая синергия": глава Минцифры поделился, остается ли влияние на министерство у Федорова

Как Минцифра интегрирует ИИ в работу государства?

Борняков подчеркнул, что Минцифра создавалась по принципам IT-компании, а не обычного государственного учреждения, что позволяет эффективно внедрять инновации. По его словам, ведомству уже удалось достичь заметных результатов в применении ИИ.

Среди конкретных достижений Минцифры – запуск Дія.АІ, первого в мире национального AI-ассистента для государственных услуг, которым воспользовались уже более 200 тысяч украинцев. Также ведомство начало сотрудничество с компанией ElevenLabs для поддержки голосовых запросов в приложении Дія.

В рамках проекта WINWIN AI Center of Excellence продолжается работа над национальной большой языковой моделью (LLM), к которой привлечено около 50 государственных учреждений, медиа, университетов и профильных сообществ. Этот центр создает инфраструктуру для развития ИИ-решений в государстве и обороне, в частности на базе технологий NVIDIA.

Борняков также поделился планами на 2026 год: Минцифра намерена масштабировать применение ИИ в сфере образования, государственного управления и обороны, а также интегрировать AI-ассистента еще глубже в приложение Дія. По его словам, искусственный интеллект позволяет автоматизировать услуги, сделать их более прозрачными и быстрыми для граждан и бизнеса.