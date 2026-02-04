Об этом рассказал исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Как будет происходить управление Минцифрой?

Александр Борняков объяснил, что речь идет скорее не о влиянии Михаила Федорова на работу Минцифры, а о "стратегической синергии".

Михаил масштабирует цифровой опыт побед уже на уровне Минобороны. Мы же в Минцифре остаемся главным технологическим партнером этого процесса,

– сказал он.

По его словам, сейчас также существуют совместные экосистемные проекты – например, Brave1, который требует синхронизации действий двух министерств.

Ранее эти проекты реализовывали в рамках одной команды, теперь – в рамках правительства.

Борняков также уточнил, что операционное управление Минцифрой остается его зоной ответственности. По его словам, решения по кадровой политике, новых услуг в Дії и развития других проектов экосистемы принимают именно в Минцифре.

Мы автономная институция, но играем в одной сборной с Минобороны,

– подытожил Александр Борняков.

Михаил Федоров стал министром обороны