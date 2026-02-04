Про це розповів виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Читайте також Україна посіла 5 місце за рівнем цифрових державних послуг серед усіх країн світу
Як відбуватиметься управління Мінцифрою?
Олександр Борняков пояснив, що йдеться радше не про вплив Михайла Федорова на роботу Мінцифри, а про "стратегічну синергію".
Михайло масштабує цифровий досвід перемог уже на рівні Міноборони. Ми ж у Мінцифрі залишаємося головним технологічним партнером цього процесу,
– сказав він.
За його словами, наразі також існують спільні екосистемні проєкти – наприклад, Brave1, який потребує синхронізації дій двох міністерств.
Раніше ці проєкти реалізовували в межах однієї команди, тепер – у межах уряду.
Борняков також уточнив, що операційне управління Мінцифрою залишається його зоною відповідальності. За його словами, рішення щодо кадрової політики, нових послуг у Дії та розвитку інших проєктів екосистеми ухвалюють саме у Мінцифрі.
Ми автономна інституція, але граємо в одній збірній з Міноборони,
– підсумував Олександр Борняков.
Михайло Федоров став міністром оборони
Верховна Рада 13 січня підтримала відставку Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації. За це проголосували 270 депутатів.
Наступного дня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова новим очільником Міноборони України.
За словами Федорова, Міноборони зосередиться на реформі армії, боротьбі з корупцією та покращенні умов на фронті. Призначений глава Міноборони анонсував аудит ТЦК, МОУ та ЗСУ, також планується перегляд зарплат і соцзабезпечення військових.